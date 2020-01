NHL-stjärnan visar upp nya kärleken

Filip Forsberg har varit en flitig poängplockare för sitt Nashville Predators ända sedan flytten från Leksand 2013.

Trots att Nashville har det kämpigt i NHL denna säsong är svensken tvåa i interna poängligan med sina 35 poäng på 43 matcher. Endast succébacken Roman Josi är före i statistiken.

Men Forsberg är inte bara omskriven för sin skicklighet på isen. Hockeystjärnan var tidigare tillsammans med tv-profilen Jennifer Persson, som var med i programmet ”Playmakers” i TV4.

Separerade med Jennifer Persson

Programmet handlade om kvinnor som lever tillsammans med idrottsstjärnor och man fick följa deras vardag. Persson, som då bodde tillsammans med Forsberg i Nashville, var en av programmets största profiler.

Men paret separerade under sommaren 2018 och Persson flyttade hem till Sverige igen.

Sedan i höstas har Filip Forsberg setts med en ny kvinna vid sin sida: artisten Erin Alvey.

Under halloween-firandet i slutet på oktober publicerade Forsberg och Alvey en bild där de var utklädda till John Snow och Daenerys Targaryen från populära serien ”Game of Thrones”. Och när Nashville reste till Dallas för att spela Winter classic på nyårsdagen syntes Alvey ute på isen under ett event för närmsta familjen.

Bekräftar förhållandet på Instagram

Varken Forsberg eller Alvey har kommunicerat att de är ett par – men när sångerskan fyllde år i onsdags bekräftade svensken att de är tillsammans.

”Grattis på födelsedagen, älskling! Ha den bästa dagen så firar vi på fredag”, skriver hockeystjärnan samtidigt som han publicerar en bild på paret på Instagram.