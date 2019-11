NHL-stjärnan tar timeout – ingår i ett stödprogram

Det är inte känt exakt varför Ryan tar en timeout, men spelarfackets stödprogram (NHL/NHLPA Player Assistance Program) ämnar att ”hjälpa spelare och deras familjer i behandlingen av hälsoproblem, bland annat gällande missbruk”, skriver de på sin hemsida.

Ryan, 32, har i många år varit en hyllad poängplockade i NHL. Först i Anaheim Ducks, men sedan 2014 i Ottawa Senators. Där emellan var han en kortis i Mora under lockouten där det blev 13 poäng på 11 matcher.

Den här säsongen har dock varit tyngre för Ryan. Han har petats ur totalt fem matcher och enbart noterats för 4 poäng på 16 matcher.

I måndags lämnade han Senators träning i förtid, då han enligt tränaren D.J. Smith inte mådde bra.

Stödet till Bobby Ryan - efter beskedet

Senators har skickat ett kort pressmeddelande där de uttrycker sitt stöd till Ryan.

– Bobby är en viktig del av Ottawa Senators-familjen och han har vårt fulla stöd under tiden han hanterar den här situationen, säger klubbens GM Pierre Dorion.

I NHL-världen i stort får Ryan stort stöd.

”Bobby Ryan är en bra man med saker att hantera. Vilka saker det än må vara så hoppas jag att han kommer ut välmående på andra sidan”, skriver TSN:s Dean Brown.

Ryans traumatiska barndom

”Bobby Ryan har varit med om mycket i sitt liv, mer än de flesta av oss kan förstå”, skriver TSN:s Ian Mendes.

Det Mendes hänvisar till är Ryans barndom.

Bobby Ryan föddes under namnet Robert Shane Stevenson i New Jersey. 1997 misshandlade Ryans far sin fru (Ryans mamma) så svårt att hon hamnade på intensiven. Ryans pappa anmäldes för mordförsök, men flydde till Kanada. Ryan och hans mamma förlät honom efter ett tag och följde med honom på rymmen.

Familjen flyttade sedan till staden El Segundo i Kalifornien där Ryans far år 2000, då han försörjde familjen som professionell gambler, greps.