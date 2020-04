NHL har skakats av flera uppmärksammade fall de senaste åren när gamla slagskämpar i ligan har lidit av hjärnskador och gått bort unga. I några fall har det handlat om självmord.

Under förra året fick Joe Murphys öde stor uppmärksamhet i Kanada och USA, då ett tv-inslag hos TSN om hans vardag som uteliggare efter karriären fick många före detta lagkamrater och representanter för spelarfacket NHLPA att reagera och försöka hjälpa honom.

SportExpressen har talat med några svenskar som var lagkamrater med Murphy under kanadensarens NHL-karriär, som sträckte sig från 1986 fram till och med säsongen 2000-01.

Salming om sin tid med Joe Murphy

Börje Salming avslutade sin tid i NHL med en säsong i Detroit 1989-90. Det var Murphys sista år i Red Wings, han blev under säsongen trejdad till Edmpnton Oilers.

– Jag har inget starkt minne av honom, han var nog bara kvar en kort tid i klubben sedan jag kom till Detroit. Så jag kommer inte ihåg så mycket om honom, men känner förstås till hans historia. Han kom ju till NHL som en stor talang och skulle bli en toppspelare.

Salming gjorde 49 matcher i Detroit säsongen 1989-90 innan han avslutade karriären i Nordamerika och återvände till Sverige.

Börje hade då spelat 16 säsonger i Toronto sedan ankomsten till NHL hösten 1973 och flyttade hem med 1148 matcher i bagaget.

Salming har tidigare pratat om hockeyns problem med hjärnskador och säger nu till SportExpressen angående Joe Murphys situation:

– Under en period i Toronto drabbades jag av fyra hjärnskakningar under en period av fyra-fem matcher. Det fanns ingen som sa att man inte skulle spela utan det var bara att köra på. Jag bytte hjälm efter några smällar och det hjälpte. Maple Leafs hade superduktiga läkare, men de kunde inte heller göra så mycket. När jag flyttade hem till Sverige var jag lite orolig efter alla åren i NHL. Det var brutalt hårt på isen på den tiden, så det första jag såg till när jag kom hem var att få en magnetröntgen gjord. Tack och lov visade den att min hjärna hade klarat sig bra trots hjärnskakningarna, berättar Börje Salming.

Murphy misshandlades på nattklubb i New York

Det är inte sagt exakt hur Joe Murphys mentala ohälsa tog över hans liv.

Att han drabbades av ett antal hjärnskakningar under NHL-åren är en tänkbar faktor. Men det finns också en incident utanför en nattklubb på Manhattan i New York i december 2000 när han hamnade i bråk efter en match mot Rangers, som kan ha haft stor betydelse.

Murphy misshandlades och fick ta emot ett slag med en bruten flaska mot huvudet.

Kort senare löste Washington Capitals honom från kontraktet och han avslutade säsongen med spel AHL efter att ha passerat waivers utan att någon annan klubb plockat upp hans kontrakt.

Då hade Murphy hunnit representera sju NHL-klubbar under sina 17 år i ligan. Enligt en stor featureartikel av Ryan Dixon på Sportsnet, som publicerades härom året, tjänade Joe Murphy ca 14 miljoner dollar under sin tid i NHL, vilket i dagens penningläge skulle motsvara ca 140 miljoner kronor. Men USA-dollarna var inte lika stark gentemot kronan under de här åren, så säg att han tjänade ihop drygt 90 miljoner kronor.

Pengarna tog slut för länge sedan.

Idag får han pension från spelarfacket på ca 13 000 kronor i månaden och har under åren fått del av andra uppgörelser med ligan efter stämningar från olika spelargrupper.

Men i intervjun med Dixon säger Murphy att han ständigt är pank och ägnar sig åt tiggeri till och från i Kenora, där han ibland bor på motell men ofta sover utomhus på en busshållplats eller i anslutning till en bensinstation.

Han tillbringade några år i Central- och Sydamerika efter karriären och tränade också ett juniorlag i Kanada säsongen 2013-14,

Murphy har förlorat kontakten med sin familj. Hans äldre syster Cathy och hans dotter Krystal har öppet vädjat till honom om att söka vård.

Joe Murphy Foto: Tv-inslag på Detroit Free Press

”Det är jättejobbigt att se bilderna”

Tre Kronors förbundskapten, Johan Garpenlöv, 52, kom till Detroit hösten 1990, vilket var ett halvår sedan Joe Murphy hade lämnat Red Wings.

Men Garpenlöv, som också draftades (5:e rundan) 1986, mötte Murphy i NHL under flera år.

– Det var inte så mycket snack om honom i Detroit sedan han hade flyttat vidare till Edmonton, men jag kommer ihåg från matcherna mot honom att han var en bra skridskoåkare, säger Garpenlöv.

Ricard Persson, 50, var lagkamrat med Murphy under två säsonger i St. Louis Blues, 1996-98.

Persson, som sedan tio år tillbaka jobbar som scout åt NHL-klubben Minnesota Wild, minns Murphy som en offensivt skicklig spelare.

– Han hade många verktyg. När Joe hade pucken var han en liten trollgubbe. Utanför isen var han en bra kille, kanske lite bohemisk och orolig av sig. Men det var inget speciellt kring honom, bara att han gick sin egen väg. Han gjorde sin egen grej även om han var en i gänget. Han var aldrig otrevlig på något sätt, säger Ricard.

Kunde du se några tecken då på att han förändrades?

– Nej, jag vet inte när det började dala för honom. Som jag minns, så kom han till campen i god form. Han höll sig i bra fysisk trim.

– Vi hade ett väldigt bra lag under min tid i St. Louis. Grant Fuhr i kassen, Chris Pronger och Al MacInnis i försvaret och Brett Hull och Geoff Courtnall i anfallet. Joel Quenneville kom in som coach från Colorado. Vi var ett stabilt slutspelslag.

Vad tänker du när du ser Murphy nu?

– Det är jättejobbigt att se bilderna från tv-inslaget om honom. Jag vet att många i efterdyningen av videon förra året har försökt hjälpa honom. Men vill han inte ha hjälp är det svårt även om anhöriga har klivit fram, så är det ändå Joe som har sista ordet.

”Det är så jävla tragiskt”

Murphy tillbringade sina två sista år i NHL med Washington Capitals 1999-01.

Han var lagkamrat med Ulf Dahlén, 53, under den första säsongen, 1999-00.

– Jag var aldrig kedjekamrat med Joe Murphy och minns faktiskt inte så mycket om honom. Men det är fruktansvärt att höra om hans öde. Det är så tråkigt när det går illa för killar man haft som lagkamrater eller spelat mot, säger Dahlén.

Precis som så många andra i hockeyvärlden är Börje Salming starkt berörd av Joe Murphys öde.

– Det är jävligt tragiskt, det är det, säger den svenske NHL-legendaren.