NHL-profilen: ”Första chocken har lagt sig”

SportExpressen träffar honom i familjen Hedbergs hem i San Jose-förorten Los Gatos.

Sharks har match nästa kväll, men efter 4,5 år i tränarstaben för laget behöver Johan inte ägna timmar åt att studera videofilmer om motståndarna och andra förberedelser.

– Jag vill inte säga att det varit en deppig jul, men en annorlunda jul var det. Det här är en helt ny sits för mig och man har olika tankar från dag till dag. Lite spännande är det också, säger Johan.

Han har hållit sig borta från SAP Center och inte ens tittat på Sharks matcher på tv under de veckor som gått.

– Men nu börjar suget och nyfikenheten komma tillbaka, säger han.

Johan Hedberg ansvarade för målvakterna och var tränargruppens ”Eye in the sky” under matcherna, vilket betyder att han satt på pressläktaren med direktkontakt med kollegerna i båset för att rapporterna om motståndarnas spelsystem och taktiska drag.

Johan Hedberg öppnar för Europa

Han jobbade nära DeBoer och var inblandad i allt som rörde träningar och matcher med Sharks under fyra och en halv säsonger i NHL.

– Nu känner jag mer och mer att jag vill vara min egen boss. Det lockar att få testa egna idéer och tankar. Jag har tillbringat de senaste trettio åren inom elithockeyn och tycker att det är tid att pröva mina egna vingar. Men jag vill börja på en nivå, som jag klarar av. Så jag tittar på Europa.

Hedberg har precis påbörjat spaningen efter ett nytt jobb. Han har ingen panik, då San Jose Sharks betalar hans lön den här säsongen ut.

– Men nu när jag funderat ett tag på framtiden är jag inte främmande att hoppa på ett jobb redan i vinter om chansen dyker upp.

Han är öppen för förslag och nämner att Centraleuropa är intressant.

– Tyskland, Schweiz, Österrike och även Frankrike och Italien känns tänkbara alternativ. Vi får se vad som dyker upp.

Hedberg gjorde 373 matcher i NHL under sin aktiva karriär i kassen och representerade Pittsburgh Penguins, Vancouver Canucks, Dallas Stars, Atlanta Thrashers och New Jersey Devils.

Plus även ett antal framträdanden i farmarligan AHL, där han debuterade i Detroit Vipers säsongen 1997-98.

När Hedberg var klar som spelare i NHL tog han jobb som assisterande tränare i New Jerseys farmarlag Albany Devils säsongen 2014-15.

”Pajkastning aldrig bra”

Sedan har det rullat på och han följde med Peter DeBoer från New Jersey till Kalifornien och San Jose som målvaktstränare 2015-16 och hade det jobbet fram till den 12 december i år.

– Man får en helt annan bild av det inre livet i en NHL-klubb när man blir tränare. Som spelare kommer man till rinken, går till gymmet och kör ett ispass innan man går hem till lunch. Som coach ingår så mycket tid för planering inför träningar och matcher i jobbet. Plus samtal med spelare. Och där måste jag hylla Peter DeBoer, han lämnar inget åt slumpen.

Johan Hedberg vill inte kasta skit på San Jose Sharks efter vad som hänt.

– Pajkastning brukar aldrig vara bra, säger han vid köksbordet hemma i Los Gatos.

Vad är den viktigaste egenskapen för en tränare på den här nivån?

– Att vara en ärlig person, annars blir du snabbt genomskådad av spelarna.