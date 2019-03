NHL-legendaren död – blev 93 år

Ted Lindsay spelade större delen av sin långa hockeykarriär i Detroit och har fått sin tröja med nummer 7 pensionerad av Red Wings. Han var med och ledde laget till fyra Stanley Cup-titlar under 1950-talet och vann även NHL:s poängliga en gång.

Han producerade totalt 851 poäng på sina 1068 matcher i ligan och valdes efter karriären in i hockeyns Hall of Fame. Han samlade även på sig 1808 utvisningsminuter och gick under smeknamnet ”Terrible Ted”.

Ted Lindsay var med och grundade NHLPA

Ted Lindsay var en drivande kraft när spelarfacket NHLPA grundades. För att hedra honom uppkallades priset för den bäste spelaren i grundserien, ett pris som spelarna som själva röstar fram, efter honom. Sedan dess har bland annat Daniel Sedin fått motta Ted Lindsay Award.

”Han var instrumental i organiserandet av spelarföreningen 1957 som bildades för att främja och skydda spelarnas intressen”, skriver spelarfacket i ett uttalande.

”Alla medlemmar i spelarfacket, både nuvarande och tidigare, står i skuld till honom”

Under måndagen gick Ted Lindsey bort i sitt hem i Michigan. Han blev 93 år gammal.