Guy Lafleur valdes som första spelare i NHL-draften 1971. Därefter följde 17 säsonger och 1127 matcher i NHL för Montreal Canadiens, New York Rangers och Quebec Nordiques. På dessa noterades han för 1353 poäng och han vann Stanley Cup med Montreal Canadiens vid fem tillfällen.

För sina prestationer i klubben fick han sin tröja nummer tio pensionerad år 1985. Tre år senare valdes Lafleur in i hockeyns Hall of Fame och när sajten The Hockey News år 1998 röstade fram de 100 största spelarna i NHL någonsin kom Lafleur på en elfteplats. I samband med NHL:s hundraårsjubileum år 2017 fanns han åter med på listan över de största spelarna någonsin.

Blev 70 år gammal

Den senaste tiden har Lafleur varit sjuk i lungcancer och under fredagen kom beskedet att legendaren har gått bort, något hans syster Lise bekräftar på Facebook.

”Jag älskar dig Guy. Nu behöver du inte lida mer. Vi kommer att sakna dig något enormt”.

Lafleur blev 70 år gammal och sörjs nu av en hel hockeyvärld.

”Vi nåddes av fruktansvärda nyheter idag. Guy Lafleur har dött. Han är utan tvekan min favoritmotståndare under 70 talet. Sättet han brukade blåsa ner längs högertanten på var fanstatsikt. Vila i frid, legend”, skriver TBN Sports Mike Harrington på Twitter.

”Begreppet ”rockstjärna” överanvänds ofta men den här mannen var en rockstjärna. Vila i frid, legend Guy Lafleur”, skriver ESPN:s Greg Wyshynski.

NBCS Rob Carling är även han berörd över dödsfallet och påminns samtidigt om New York Islanders-ikonen Mike Bossy som gick bort förra veckan.

”Mike Bossy och Guy Lafleur inom loppet av två veckor. Två fantastiska ikoner. Så sorgligt. Att bli äldre suger verkligen ibland”, skriver han.