LOS ANGELES. Problemen fortsätter för NHL-stjärnan Austin Watson, 27, i Nashville Predators.

NHL och spelarfacket NHLPA meddelade under tisdagen att Watson har blivit placerad i Steg 2 av det rehabiliteringsprogram ligan har, som går under namnet "Substance Abuse and Behavioral Health Program (SABH).

Enligt kommunikén handlar det om alkoholmissbruk.

”Nu är det på liv och död”, skriver Joe Rexrode i en krönika i tidningen Tennessean.