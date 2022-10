”NHL bär ansvar för ryska krigslögnerna”

Pucken är på väg att släppas i Prag och därmed starta NHL-säsongen för Filip Forsberg, Mattias Ekholm och de andra gästande stjärnorna. Men det som NHL hade tänkt skulle bli en hockeyfest omgärdas nu av starka spänningar – kring de ryska spelarna.

Dominik Hasek, landets största målvaktsstjärna, är den som starkast kritiserat beslutet att låta ryssarna spela i Tjeckien. Han menar att det hjälper att bygga den ryska propagandan. Under natten mot fredag twittrade han återigen om matcherna mellan San Jose och Nashville.

”En NHL-match spelas i Prag i morgon. NHL respekterar inte beslutet från vårt utrikesdepartement och tydligen kommer de ryska spelarna att spela. De spelarna bär inte skulden – bua inte åt dem. Allt ansvar för den här reklamen för de ryska krigslögnerna ligger hos NHL:s ledare”

I tidigare tweets har legendaren Hasek – som blivit utsedd till bästa målvakt i NHL sex gånger – direkt pekat ut NHL-kommissionären Gary Bettman och vicebossen Bill Daly.

Mörka påminnelsen

Frågan om de ryska idrottarnas roll i elitidrotten har varit ständigt återkommande sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes.

För tjeckerna är det inte bara en svår konflikt i närområdet (det är bara 40 mils körning genom Slovakien till ukrainska gränsen från östra Tjeckien) utan också en plågsam påminnelse.

De vet ju vad det innebär när ryssen kommer.

I augusti 1968 rullade de sovjetiska stridsvagnarna in Tjeckoslovakien. Sovjet – och flera andra stater i Warszawapakten – slog ner det som hade blivit känt som ”Pragvåren”; en liberalisering av det kommunistiska samhället som resten av östblocket inte kunde tolerera.

Storstjärnan: ”Hockeyn blev politik”

I det förtrycket som rådde då fanns hockeyn som en symbol för motståndet mot ockupationsmakten.

– Hockeyn blev politik, det var väldigt spänt mellan många av oss tjeckoslovakiska spelare och de ryska stjärnorna, sa Vaclav Nedomansky till SportExpressen för tre år sedan.

Nedomansky var den tidens superstjärna i Tjeckoslovakien och nådde ikonstatus genom dels de två segrarna mot Sovjet i VM i Sverige året efteråt, dels det allra största: Tjeckoslovakens VM-guld 1972.

Nedomansky flydde senare kommunismen och spelade under många år proffshockey i Nordamerika. I intervjun med SportExpressen sa han att han aldrig blivit vän med någon av de ryssar som också kommit till Nordamerika.

Brevet från Tjeckien: De är inte välkomna

Invasionen har satt djupa spår i det tjeckiska samhället. Det var den som gjorde att Jaromir Jagr, landets största hockeyspelare någonsin, valde att spela sin NHL-karriär med nummer 68 på ryggen.

Så att det rör upp känslor när ryska stjärnor ska stråla sig i NHL-glansen i Prag i helgen är inte särskilt konstigt.

Tjeckiens utrikesdepartement skickade ett brev till NHL i september där man skrev att de ryska spelarna inte var välkomna.

Det var ett budskap som inte togs väl emot hos de tilltänka gästerna.

– Det är inte spelarnas fel. De har inte gjort något fel. Jag tycker inte att de ska straffas för detta. Det här är något vi gör tillsammans som ett, sa San Joses nya general manager Mike Grier – och en vecka efter det tjeckiska brevet stod det klart att NHL-lagen skulle kunna åka.

Men det var inte bara så att tjeckerna ändrat sig. Tack vare att NHL valt att lägga träningsmatcher i andra länder kunde man runda tjeckernas ovilja att släppa in ryssarna.

Tjeckiska utrikesdepartementet säger nu till SportExpressen att eftersom spelarna kom in i Schengenområdet i andra länder – lagen var först i Schweiz respektive Tyskland – kunde därmed Tjeckien inte stoppa ryssarna.

– När det gäller rörligheten inom Schengenområdet finns inga övervägningar om begränsningar mot ryska medborgare eftersom det inte finns något praktisk möjlighet att kontrollera det med tanke på de öppna gränserna, säger biträdande utrikesminister Martin Smolek.

Kaprizovs kaosflykt

För några av de ryska NHL-spelarna har allvaret i situationen visat sig under sommaren.

Minnesota Wilds 25-åriga stjärna Kirill Kaprizovs var nära att fastna i Ryssland.

Lagkamrater vågade inte riktigt höra av sig under sommaren, på grund av rädslan över att Kaprizovs telefon skulle vara avlyssnad, men i Wild spred sig oron, berättas i The Athletic.

När Kaprizov sedan skulle försöka ta sig i väg tog det stopp.

Det sipprade ut uppgifter om att han hade köpt ett falskt militär-id-kort för fem år sedan, vilket skulle göra att han kunde runda den obligatoriska militärtjänstgöringen som alla män mellan 18 och 27 (med vissa undantag) ska göra under ett år.

– Vi fick hjälp av några väldigt speciella personer. Vi fick lov att skaffa honom bokningar och skyffla omkring honom. Det var rätt spänt, och vi visste inte om vi skulle få ut honom. Det visade sig vara väldigt allvarligt, säger Minnesotas general manager Bill Guerin i The Athletic.

En betydande del av problematiken i Kaprizovs fall berodde också på att han inte lyckats förnya sitt amerikanska jobbvisum, en tämligen invecklad process som behöver göras klart utanför USA.

Men nu är Kaprizov på plats i USA och ska försöka följa upp sin succésäsong där han gjorde 47 mål och 108 poäng för Wild.

Putins ilska över idrott och politik

I Kreml kokar det av missnöje över sanktionerna som riktats mot Ryssland – och mot de ryska idrottarna. Så sent som i månadsskiftet gick president Putin ut med uttalande där han kritiserade att ryska idrottare inte får chansen att representera sitt land.

”Ryssland blir ignorerat i de internationella organisationerna och förbunden”, skriver Putin i ett uttalande på Kremls hemsida, och hävdar att det går emot grundprinciperna inom idrotten:

”Att idrott ska vara lika för alla och att sport och politik inte hör ihop.”

Samtidigt lät idrottsministern Oleg Matytsin meddela att den mobilisering Ryssland startade i slutet av september för att få fram ytterligare 300 000 person inte kunde ge generella undantagstillstånd till idrottsmän när försvaret kallar.

– Sport kan inte plockas ut som en enskild grupp som ska få åtnjuta någon form av exklusiva privilegier, sa Matytsin enligt statliga nyhetsbyrån Tass, men han fortsatte med att lägga till att vissa undantag för vissa grupper kan bli aktuella i vissa fall.

Oron över risken att tvingas in i militären ska ha gjort att New York Rangers succémålvakt Igor Sjestjorkin lät bli att åka tillbaka till Ryssland i somras, enligt uppgifter i AM New York.

Målvakten greps och skickades till Ishavet

En som hade det värre Kaprizov är målvakten Igor Fedotov.

Fedotov, 25, som spelat för ryska landslaget (OS-silver i vintras) och CSKA Moskva (ligamästare i våras), hade skrivit på kontrakt med Philadelphia Flyers. I stället för att åka till USA greps han i början av juli, misstänkt för att ha försökt undkomma militärtjänstgöring.

Fedotov spelade med Kaprizov i Salavat Julajev Ufa och påstods också ha köpt ett fejkat militär-id. Efter gripandet togs han till Severomorsk, en flottbas vid Ishavet.

Han försökte först överklaga i rysk domstol, men Fedotov ”drog tillbaka sitt överklagande”, som saken uttrycktes i Ryssland. Om han gör militärtjänstgöring nu eller straffades på annat sätt är oklart.

Ovetjkin på barnkalas och fest

Putinkramaren Alex Ovetjkin däremot, har kunnat gå på premiärfester och haft barnkalas.

Det behöver inte ha med att han länge och tydligt stöttat – han har fyllt 37 och är därmed tio år över åldersgränsen för obligatorisk militärtjänstgöring.

Ovetjkin, som fick hård kritik, inte minst i krigets inledning, för sitt mångåriga stöd till presidenten, har fortfarande kvar en bild på sig ihop med Putin som profilbild på Instagram.

Dominik Hasek – som attackerat Ovetjkin och kallat honom för ”lögnare och fegis” – förtydligade sin hållning i en intervju med Zerkalo, en självständig belarusisk sajt.

– Jag vill inte straffa någon. Det vore ett stort misstag. Tvärtom, jag vill hjälpa alla idrottare. Anledningen att de måste tas bort från all sport är att varje framträdande av ryska idrottare är en reklampelare för den ryska staten, dess aggressiva imperialistiska politik, dess krig och mord i Ukraina. Sån reklam kostar många ukrainare livet och ökar faran för hela den demokratiska världen, säger Hasek.

Två av tre ryssar borta från matchen i kväll

Ironiskt nog kommer San Jose till spel utan ryssar i kväll.

Det var ju San Joses Mike Grier som blev något av en centralfigur i debatten när han sa ”vi åker bara om hela laget kan åka”. Nu är Alexander Barabanov skadad och Jevgenij Svetjnikov petad.

I Nashville väntas Jakov Trenin spela.