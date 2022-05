NEW YORK. New York Rangers är vidare till Stanley Cups andra runda efter en övertidsrysare i Madison Square Garden under natten mot måndag.

Partyarrangör #1: Mika Zibanejad, med ett mål och två assist, varav ena till det avgörande målet.

– Det var galet. Jag kunde inte höra vad jag tänkte, säger Zibanejad.