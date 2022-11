Men då måste man besegra Edmonton Oilers, som kommer på besök till New Jersey på måndag.

Sedan väntar Toronto hemma i Prudential Center på onsdag i nästa vecka om det ska bli ett nytt klubbrekord.

Besöket i den kanadensiska huvudstaden på lördagseftermiddagen var sista stoppet på Devils tre matcher långa resa till östra Kanada.

Man besegrade Montreal Canadiens (5-1), Toronto Maple Leafs (3-2 OT) och Ottawa (4-1) och har nu ligans längsta segersvit just nu, som sträcker sig över tolv matcher.

När Boqvist sköt 3-0 valde Ottawacoachen D.J. Smith att plocka ut sin målvakt, Anton Forsberg.

In kom Cam Talbot, men det förändrade inte matchbilden.

Jesper Bratt poänglös för Devils

– Det var inte Forsbergs fel att Senators tappade greppet om matchen. Han lämnades alldeles för ensam, så beslutet att byta målvakt var nog mer för att väcka resten av laget, kommenterade förre NHL-målvakten och numera tv-kommentatorn Kevin Weekes under sändningen av matchen hos NHL Network.

Jesper Bratt, 24, blev utan poäng den här gången, men toppar fortfarande Devils interna poängliga på 22 poäng, 7 mål och 15 assist, efter 18 spelade matcher.

– Bratt gör en kanonsäsong. Det var ett misstag av New Jersey att inte skriva ett långt kontrakt med honom i somras utan bara förlänga det för den här säsongen. Nu kommer det att kosta dem så mycket mer att få hans namnteckning under ett flerårskontrakt, sa Kevin Weekes under tv-sändningen.

Fabian Zetterlund, 23, fortsätter att producera poäng i Devils och lämnade isen med en assist.

Hos Ottawa noterade Erik Brännström, 23, en målgivande passning.

Senators har bara vunnit två av sina elva senaste matcher.