Nära vännen död: ”Har varit tuffa år”

Tschupp var en före detta hockeyspelare, som draftades av Calgary Flames 1990 och sedan hade en modellkarriär innan han drabbades av Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), som också ofta benämns som Lou Gehrig´s Disease.

– De senaste tre och ett halvt åren har varit tuffa. Att se en nära vän tvingas genomleva en sådan svår sjukdom och vara medveten om hur det kommer att sluta och drabba honom och hans familj. Det var tufft att uppleva. Men jag är glad att jag är här ikväll av så många anledningar, speciellt för Chris. Tanken var att han skulle vara på plats här ikväll, sa Henke i sitt tal under nattens gala.

Han introducerades av före lagkamraten från New York Rangers, Adam Graves. Henrik Lundqvist avslutade sitt tal med att höja sitt glad i en skål för vännen Chris Tschupp och fick en stående ovation som svar från de närvarande under galan på Pier Sixty i New Ýork.

I samband med Henkes tal visades en video om Tschupps liv och hur han levde med ALS under den sista tiden. Videon spelades in under september 2022. Han dog i slutet av oktober.

Chris Tschupp skulle ha varit på plats

Hans änka Sofia Grace höll ett känslofyllt tal och ansåg i likhet med en tidigare talare under galan, före detta hockeystjärnan Pat LaFontaines dotter Brianna vars make Randel McCoy just nu kämpar mot ALS, att bokstavskombinationen borde står för ”A Love Story”.

Sofia Grace berättade att Tschupps mål var att närvara vid måndagens gala för att vara med Henrik Lundqvist, Pat LaFontaine och NHL-chefen Gary Bettman, som belönades med Jacob K. Javits Lifetime Achievement Award för sitt välgörenhetsarbete.

Förre NHL-legendaren Rod Gilberts änka, Judy Gilbert, fick ta emot Champion Award postumt för sin make som var en superstjärna i New York Rangers under 1960- och 70-talet.

Nattens gala inbringade 1,1 miljoner kronor i form av donationer och en auktion av memorbilia.

Bettman nämnde under sitt tal att han representerade NHL-familjen och att tankarna just nu också går till Calgary Flames assisterande general manager Chris Snow och Börje Salming, som båda kämpar mot ALS.