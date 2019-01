”Något du drömmer om när du inleder karriären”

Lundqvist gick upp på delad sjätteplats med legendaren Terry Sawchuk i torsdags när New York Rangers besegrade Chicago med 4-3 hemma i Madison Square Garden.

Med sin 446:e seger i natt är Henke ensam sexa på den prestigefyllda listan.

- Ja, listan är full av målvakter som betytt mycket för mig när jag växte upp. Målvakter som har inspirerat mig och som haft stor inverkan på ligan, så att klättra upp högt på listan ger mig en känsla av stolthet. Vi får se vart det slutar, just nu försöker jag bara kämpa på och ha kul, säger Henke.

Mika Zibanejad blev matchens lirare

Han räddade 27 skott i natt och kunde till sin glädje se landsmannen Mika Zibanejad göra två mål.

Zibanejad utnämndes till banans bäste spelare och har nu producerat 9 poäng, 5 mål och 4 assist, på de fem senaste matcherna.

Mika toppar Rangers interna poängliga på 44 poäng, 17 mål och 27 assist, på 48 matcher.

Han och kedjekamraten Mats Zuccarello har båda poängsviter om fem matcher.

”Jag har gått och väntat på denna vecka”

Segern var Rangers tredje raka och Henrik Lundqvist sa så här efter matchen:

- Jag har gått och väntat på den här veckan som kommer (med All Star-uppehållet) efter allt som hänt under den senaste tiden. Det har gått lite upp och ner för oss, så nu hoppas jag att alla i laget ger sig tid att fundera över vad som krävs för att vi ska vara framgångsrika. Hur hårt vi jobbat och hur fokuserade vi varit under de senaste matcherna, sa Henke.

Rangers spelar nästa gång först den 29 januari.

Hos Boston svarade Jakob Forsbacka Karlsson för en assist.