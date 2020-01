Den förlösande poängen kom på en assist till Blackhawks 4-1-mål i matchen, där Kane från en position snett bakom kassen spelade fram Ryan Carpenter, som hittade Brandon Saad i fritt läge snett framför den vänstra stolpen.

Så fort pucken låg i kassen bröt det stora jublet ut i United Center och Saad skyndade fram till kassen och plockade åt sig pucken samtidigt som alla Chicagospelarna stormade ut från båset för att hylla Kane.

Han berömde alla, inklusive Erik Gustafsson som räddade kvar pucken i anfallszonen och dumpade ner mot kortsargen där Kane fick tag på den.

Lehner räddade 36 skott i natt

Att Kane skulle utnämnas till matchens första stjärna var förstås givet även om utmärkelsen kanske skulle gått till Robin Lehner, som räddade 36 skott.

Han hade det speciellt svettigt under början av den andra perioden när Jets pressade hårt under ett power play och svensken tvingades till nio räddningar under gästernas fyra minuter långa power play.

– De är ett bra lag och uppenbarligen var de första tio minuterna av den andra perioden slitsamma, men vi kämpade på och lyckades tillsammans ta oss igenom det utsatta läget, sa Lehner till nhl.com efteråt.

För Chicago var det här viktiga poäng i kampen kring strecket och man är nu bara tre poäng från en slutspelsplats.

– Det här var en stor seger för oss. Att få vara med och uppleva Kane göra sin 1000:e poäng är en stor ära för oss alla i laget och klubben, kommenterade coachen Jeremy Colliton, med förflutet i Mora.

Det var fler svenskar än Robin Lehner som bidrog till nattens seger.

Alexander Nylander svarade för 1-0-målet efter knappt tre minuters spel och Erik Gustafsson ökade på till 2-0 efter 14.11 av den första perioden.