En sen söndagskväll i början av augusti möter SportExpressen upp Patrik Allvin på Arlanda. Tanken var att ses i Leksand, den plats Allvin kallar hem i Sverige, men det är bråda dagar för den historiske svensken.

– Flyget går vid 06 i morgon, så jag lär väl kliva upp runt 03.30, säger Patrik och sneglar ned på armbandsuret som nu visar 22.14.

Han har varit i Sverige drygt två veckor. Träffat släkt och vänner. Försökt koppla av. Spelat lite golf.

– Men mina golfklubbor försvann faktiskt när vi flög hit. Jag har ingen aning var de är nu. Som tur är hade jag några gamla klubbor i huset i Leksand, berättar Patrik som ändå inte hann med så många rundor han önskat.

– Det har ju varit så dåligt väder, mycket regn, visst?

Allvin saknar svenskt knäckebröd

På grund av pandemin är det här första sommaren på tre år som familjen Allvin är hemma i Sverige. Patrik fick endast några juliveckor, men frun Marie och deras två barn, Agnes och Adam, har varit i Leksand längre.

– Ja, de flög över några veckor tidigare. Det var fortfarande så mycket som behövde göras där borta med draften och annat arbete inför nästa säsong.

– Men jag ska inte klaga. Jag har ändå hunnit med en del här hemma också.

Något du saknat med Sverige?

– Det är väl i så fall knäckebröd med en ordentlig ostskiva... Ha-ha!

Jaså?

– Absolut. Jag har nog ätit det, med en kopp kaffe, varje morgon. Och det ska vara stora Skedvi-knäckebröd med långlagrad prästost. Det är viktigt!

Leksingen som blev en av ishockeyns mäktigaste personer. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Det breda leendet skymtas igen. Patrik Allvin verkar på gott humör, trots att en natt med minimal sömn hägrar.

Avslappnat lutar han sig tillbaka i en av de åtta soffor som står utplacerade i en korridor vid Clarions flygplatsrestaurang.

Hans dalmål är fortfarande distinkt, men hummandet mellan meningar och ord har faktiskt en lätt amerikansk touch. Som att han tänker på engelska, men svarar på svenska.

Han är lite av en svensk-amerikansk hybrid, faktiskt.

Det räcker att titta på hans karriärbana för att förstå det.

28 år gammal, efter en blygsam spelarkarriär där Allvin hoppade runt mellan allsvenska klubbar som Arvika, Boden, Mora och Vita Hästen, norska Sarpsborg, fyra nordamerikanska klubbar i de lägre seniorligorna och Leksand, som då spelade i Elitserien, valde han att lägga av 2002.

Så blev han Sveriges första GM i NHL

Livet inom ishockeyn var däremot inte över, det hade bara börjat.

Patrik Allvin drogs omedelbart in i NHL-världen av Leksandslegendaren Dan Labraaten, som under den tiden jobbade för New Jersey Devils. Han pushade Allvin att ta sig an uppdraget som Europa-scout i Montreal Canadiens, som han anslöt till samma år som spelarkarriären slocknade.

Där blev Allvin sedan kvar i fyra säsonger innan Pittsburgh lockade över honom till sin organisation.

Och det var i den amerikanska stålstaden som Allvin skulle göra sig ett namn i NHL.

Under de kommande 16 åren klättrade han inom Pittsburgh, från att vara en scout i mängden till att bli assisterande general manager till Jim Rutherford.

I det tysta hade den svenska doldisen Patrik Allvin avancerat till en position som ingen annan svensk tidigare haft.

Och han skulle fortsätta stå för historiska noteringar.

Endast 32 personer i världen kan styra NHL:s klubbar. Patrik Allvin är en av dem. Foto: ALEX LJUNGDAHL

När Rutherford lämnade Pittsburgh vintern 2021 blev Allvin tillförordnad general manager i den klubb som alltjämt räknas till de främsta under lönetakseran (2005-). Allvin var länge en kandidat till att få jobbet permanent, men fick se sig slagen av mer etablerade Ron Hextall och Brian Burke som tog över Rutherfords ledarkavaj.

Men Rutherford, en av spelets äldsta och mest respekterade herrar, hade inte glömt bort sin svenska adept.

Under förra hösten, när Vancouver Canucks ägarfamilj Aquilini valde att blåsa ut klubbens ledning och anställa Jim Rutherford som ny president över hockeyavdelningen, tog spekulationerna om Patrik Allvin fart.

Från december 2021 till januari 2022 analyserades 40 tänkbara general managers för Vancouver. Vecka för vecka skalades alternativen bort och till slut stod det mellan Patrik Allvin och tre andra namn.

Jim Rutherford valde då att skriva svensk hockeyhistoria.

– Jag har jobbat tillsammans med Patrik i sju år och jag tror att han kommer bli en utmärkt general manager för Vancouver. Han har vunnit tre Stanley Cup och han har erfarenhet från alla delar av ledarsidan i NHL. Han är intelligent, jobbar hårt, tar starka beslut och jag är fast besluten att han kommer kunna bygga ett vinnande lag i Vancouver, sade Rutherford på en presskonferens i slutet av januari.

”Inte många jag håller högre än Allvin”

Den 73-årige kanadensaren, som är uppväxt i den lilla orten Beeton i Ontario, har varit en av Patrik Allvins ledstjärnor genom åren.

Relationen har vuxit sig stark, från att Rutherford klev in på Pittsburghs kansli 2014 till i dag då de styr Vancouver tillsammans.

– Jim är imponerande. Han är på hela tiden, han vill att saker ska hända och han ligger på mig mycket. Vi har en ständig dialog och jag tror inte det gått en dag under de veckor jag varit hemma i Leksand som jag inte pratat med honom.

Patrik Allvin gästar också Expressens podcast Hockeypuls, avsnitt 205. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Omedelbart efter att Patrik Allvin presenterats av Vancouver var nyfikenheten enorm i nordamerikansk press över vem ligans färskaste general manager är.

Personer i NHL-världen beskrev Allvin som arbetsvillig, noggrann och ödmjuk. Hans detaljkunskap om spelare och öga för talang har flera gånger lyfts fram som två av hans främsta egenskaper.

– Jag förstod att Patrik hade mer att erbjuda när jag gjorde honom till chefsscout i Pittsburgh och såg hur han tog för sig där. Hans arbetsetik, kunskap om spelarna, sättet han hanterar människor – det har jag verkligen lagt märke till, berömde Rutherford.

Ett annat aktat namn i hockeybranschen, den tidigare NHL-spelaren och Pittsburgh-ledaren Bill Guerin, som nu är general manager i Minnesota, har otaliga gånger pratat om hur fascinerad han är över Allvins arbetsmoral.

– Det finns inte många personer i den här sporten som jag håller högre än Patrik Allvin. Han jobbar arslet av sig. Sånt går inte att ersätta. Han har offrat mycket tid hemma för att resa runt i världen. När han blev chefsscout var han i Europa ett år, så han hade 15-20 resor över Atlanten då. Den tid och kraft han lagt ned är inget annat än otrolig.

Allting började i Leksand för doldisen

Allvins hockeyresa, från anonym scout i Montreal och Pittsburgh till GM-jobbet i Vancouver, högaktas sannerligen i nordamerikanska kretsar.

Han har jobbat i två decennier för den här chansen.

Och det är lite av en nordamerikansk feel good-story, faktiskt. Från den lilla byn Leksand till den stora NHL-scenen. Doldisen som blev historisk.

Allvin vill varken recensera sin ledarkarriär, eller för den delen sätta sig själv i fokus, men han är övertygad om att man måste förtjäna sin chans. Du får inte bara ett toppjobb. Det kan också vara därför vi ännu inte sett en svensk huvudtränare i NHL.

– Ska du bli nå NHL måste du kanske starta i AHL och visa upp dig där först. Jag tror att det är ett annat arbetssätt och tuffare klimat där borta jämfört med i Sverige. Du måste arbeta dig upp. Det är samma sak för spelarna, du visar upp dig med jobbet och resultaten först.

Lite som du gjort.

– Hehe, ja, men jag tror att det varit nyttigt för mig att lära mig alla de olika rollerna först innan jag blev general manager.

* * *

Blickade mot toppen – nu är Patrik Allvin där. Foto: ALEX LJUNGDAHL

20 år i NHL är en lång tid.

Patrik Allvins senaste sex månader har dock gått i en rasande fart.

Det började med att Vancouver i vintras gjorde flera stora förändringar på ledarsidan. Cammi Granato och Émilie Castonguay rekryterades som assisterande GM:s till Allvin, vilket gör Vancouver till den enda klubb i NHL som har två kvinnor på sådana framskjutna positioner.

– Det gäller att omge sig med bra personer som kan göra jobbet lättare. Jag behöver få rätt information så jag kan fatta bra beslut, och både Émilie och Cammi har gjort det fantastiskt hittills och vi bygger relationen starkare hela tiden.

Vad tycker du om att Vancouver hjälper till att krossa det där glastaket och banar väg för fler kvinnor inom ishockeyn?

– Jim Rutherford var tydlig med det, att oavsett kön handlar det om kompetens. Och jag har imponerats väldigt mycket av Émilie och Cammi så här långt.

Sedan väntade ett beslut om huruvida Bruce Boudreau, lagets tränare sedan december, skulle få ett nytt avtal eller inte.

– Jag hade en dialog med Bruce under hela resan, och jag var ganska inställd på att han skulle komma tillbaka till oss.

Valde två svenskar direkt i draften

Och när det stod klart att Vancouver skulle missa slutspelet för sjätte gången de senaste sju åren riktades blickarna mot nästa säsong, men framför allt sommarens draft.

Där valde Vancouver – håll i er nu – två svenskar direkt: Djurgårdsforwarden Jonathan Lekkerimäki och Örebrobacken Elias Pettersson.

– Jag tror att det var en slump att det blev så, säger Allvin med det där breda leendet igen:

– Och det var många svenskar som gick tidigt i år också, flera duktiga spelare. Vi är väldigt tacksamma att vi fick Jonathan och Elias.

Hur ser planen ut för ert förstaval Jonathan Lekkerimäki?

– Vi draftade honom för hans spetskvaliteter och talang att göra mål, hans förmåga att hela tiden ta sig till pucken och avslutslägen. Jag tror att han mår bra av att vara kvar i Djurgården och få fortsatt träning och utbildning där. Det är ingen stress eller brådska från vårt håll.

Den kanske största 04-talangen i svensk ishockey. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Ett tag innan draften hade Patrik Allvin också pratat med Daniel och Henrik Sedin, som varit involverade i klubben sedan 2021, om vilka roller de skulle äga i framtidens Vancouver Canucks.

Det visade sig att bröderna ville tillbaka till isen.

Därför blev de utsedda till utvecklingsansvariga i Vancouvers farmarlag Abbotsford.

– Det växte fram hos Daniel och Henrik när vi träffades. De fick pröva på att vara med på management-sidan under ett år och deras engagemang och personligheter vill jag ta tillvara på. När vi satt och pratade handlade det till slut mer om att hjälpa till ute på isen och hjälpa ”färdiga” spelare och de som fortfarande är under utveckling individuellt.

Fick de välja fritt bland alla jobb som fanns i organisationen?

– Haha, nej, det fick de inte. Vi diskuterade mer deras passion och intresse, vad de vill åstadkomma. Jag har själv sett många som börjat på utbildningssidan och sedan gått vidare till andra roller. Deras sätt att se på saker och vara runtomkring unga spelare kommer vi ha stor nytta av framöver.

Vad är deras långsiktiga ambition?

– De har haft fantastiska spelarkarriärer och jag tror inte att de är redo att satsa fullt ut på en till karriär nu. Jag har all respekt för att de vill vara med familjen och barnen. Jag är glad att få nyttja dem så mycket som möjligt, men jag tror att vi skyndar långsamt där.

Två ikoner i Vancouver Canucks, Daniel och Henrik Sedin. Foto: DARRYL DYCK / TT NYHETSBYRÅN

En annan svensk, den tidigare Vancouver-spelaren Mikael Samuelsson, hämtades även in i våras. Han ska vara en hjälpande hand i Sverige till alla spelare som tillhör Vancouvers organisation.

– Han ska hjälpa de unga svenska killarna, ja, men även de europeiska. Jag hoppas att våra talanger känner supporten.

Den blågula prägeln är bevisligen alltjämt stark i Vancouver. Totalt har 34 svenskar spelat för klubben, inget annat land förutom Kanada och USA har haft fler spelare representerade i Canucks, men ändå är upplevelsen att organisationen aldrig tidigare varit så här influerad av svenskar.

SVENSKAR FÖREVIGADE I VANCOUVER CANUCKS Daniel och Henrik Sedin – februari 2020 hissades tröja 22 och 33 till Rogers Arenas tak. Markus Näslund – december 2010 blev han den första svensken som fick sin tröja (19) pensionerad och lyft i Rogers Arena. Mattias Öhlund – blev i december 2016 invald i Vancouvers ”Ring of honour”, som består av några av klubbens största spelare genom tiderna. Thomas Gradin – januari 2011 blev han den första svensken att bli invald i ”Ring of honour”. Visa mer

Förutom Allvin, Sedinarna, Samuelsson och alla tio svenskar som draftats sedan 2017 finns dessutom Oliver Ekman-Larsson, Nils Höglander och Elias Pettersson i Vancouvers omklädningsrum.

Och under sommaren sajnades Frölundas back Filip Johansson, Leksands VM-forward Nils Åman och Skellefteås målmaskin Linus Karlsson.

Den förstnämnde blir kvar i SHL ett år till, de andra två reser över till Nordamerika.

– Det är upp till Linus och Nils att komma förberedda till träningslägret. Att visa vilka kvaliteter de besitter. Inget är satt i sten, vilka som ska spela med Vancouver eller Abbotsford. Är man redo fysiskt och mentalt får vi se vad som händer.

Finns det en möjlighet att de lånas ut till Leksand respektive Skellefteå?

– Det är för tidigt att säga. När vi pratar med Nils och Linus är deras fokus att göra det så bra som det bara går på träningslägret och träningsmatcherna. Vår förhoppning är att de ska vara runtomkring oss borta i Vancouver.

Men du verkar inte stänga någon dörr?

– Du måste vara mentalt fokuserad, det går inte att ha tankar på om man inte tar en plats, ”vad händer då?”. Fokus måste vara här och nu. De har skrivit kontrakt och då gäller det att ge Nordamerika en rejäl chans.

Är det en svenskifiering som pågår i Canucks?

– Jag tror att Vancouver är attraktivt för många européer eftersom att jag, Daniel och Henrik, Micke Samuelsson och andra finns där. Sedan, ja, det finns en kultur av att många svenskar varit oerhört framgångsrika genom åren.

Mötet med Patrik Allvin sker på Arlanda, några timmar innan hans flyg mot Vancouver. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Samtalet med Patrik Allvin börjar lida mot sitt slut.

Timmarna har flugit förbi och det är nu inte speciellt långt kvar tills planet lyfter mot Vancouver, hans nya hemstad.

Hittills har han bott på ett hotell nära arenan, men framöver kommer familjen hyra ett hus utanför staden, efter att ha fått bostadsråd från Daniel och Henrik Sedin.

Arbetsmyran Patrik Allvin, som bara fick två veckors semester denna sommar, ser redan fram emot en ny säsong, där målet är att Vancouver ska ta sig till slutspel.

– Jag är väldigt tacksam, ödmjuk och stolt över att ha fått uppdraget som general manager i Vancouver. Och nu är jag sugen på att dra i gång igen. Jag har fått hämta kraft och energi här hemma, men jag känner att jag vill vara på plats. Det är ju fortfarande rätt färskt det här, så därför vill jag bara dit igen.

