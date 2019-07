Efter en tung inledning på säsongen 2017/18 gick Rangers ledning ut och meddelade fansen att klubben skulle gå in i en så kallad ”rebuild”, och därmed lägga de kortsiktiga slutspelsambitionerna åt sidan för att i stället bygga om laget.

Förra säsongen missade laget slutspel igen men i sommar har det hänt saker som gjort att det börjats andas optimism kring Rangers igen.

Tack vare ett tursamt draftlotteri kunde klubben lägga beslag på finske stortalangen Kaapo Kakko. Ett löfte som gjorde dundersuccé i hockey-VM och väntas vara redo att leverera i NHL redan nästa säsong.

Klubben trejdade till sig Winnipeg Jets backstjärna Jacob Trouba mot Neal Pionk och ett förstaval i draften. En trejd där de flesta experter är överens om att Rangers drog vinstlotten.

De lyckades knyta till sig den största stjärnan av alla på free agent-marknaden i form av Artemi Panarin.

Rangers har dessutom trejdat till sig backlöftet Adam Fox från Carolina Hurricanes och och klubbens president deklarerade under sommaren att klubben gått från ”rebuild” till ”build”. Men satsningen, och framför allt Artemi Panarins och Jacob Troubas nya jättekontrakt, har samtidigt gjort att klubben hamnat över NHL:s lönetak.

Enligt sajten Capfriendly har Rangers högsta lönetaksträffen i hela ligan och de beräknas ligga drygt fyra miljoner dollar över den tillåtna gränsen. Något som måste åtgärdas innan säsongen drar i gång.

New York Rangers fem största kontrakt Artemu Panarin, 11,6 miljoner dollar per säsong Henrik Lundqvist, 8,5 miljoner dollar per säsong Jacob Trouba, 8 miljoner dollar per säsong Kevin Shattenkirk, 6,65 miljoner dollar per säsong Marc Staal, 5,7 miljoner dollar per säsong Mika Zibanejad, 5,35 miljoner dollar per säsong Källa: Capfriendly.com Visa mer Visa mindre

Backtrio pekas ut som kandidater

På grund av NHL:s skiljedomstol blev inblandade i Pavel Buchnevichs nya kontrakt öppnades ett nytt fönster för New York Rangers att köpa ut spelare från deras kontrakt. Det öppnades i måndags men stänger klockan 23 på onsdagskvällen, svensk tid.

The Athletic uppger att backtrion Marc Staal, Brendan Smith och Kevin Shattenkirk är potentiella kandidater att bli utköpta – och den sistnämnde pekas ut som toppkandidaten.

När Kevin Shattenkirk kom ut på free agentmarknaden för två somrar sedan valde han att skriva på ett fyraårskontrakt med New York Rangers. Men den offensivt skickliga backens produktion har inte nått upp på samma nivå som under hans tid i St Louis Blues och hans kontrakt på drygt 6,5 miljoner dollar per säsong har blivit en bromskloss för Rangers framtida ambitioner.

”Att köpa ut honom är det minst smärtsamma sättet att fixa den här röran”, skriver Larry Brooks i New York Post.

Rangers kan göra en trejd

Att köpa ut kontraktet skulle lösa problemet den här säsongen. Men det skulle också innebära att klubben tvingas räkna av pengar mot lönetaket under fyra år i stället för de två som kontraktet gäller – och det utan att få någon spelare för det.

Rangers har också alternativ. Att lösa situationen via en trejd är ett av dem. Helt klart är att klockan 23 i kväll kommer första beskedet – och om ingen spelare köps ut tvingas Rangers leta efter en annan lösning.

