Det finns två osäkra kort bland de 27 spelarna, som det är möjligt att NHL kommer att protestera emot att betala för.

– Vi ska prata med NHL-ledningen om de två spelarna, som vi vill inkludera på listan, säger Forsberg.

Det rör sig om Örebros två utlänningar Rodrigo Abols och Nick Ebert.

Abols har tecknat kontrakt med Florida Panthers medan Ebert skrivit på för Ottawa Senators.

Abols, 23, är från Lettland och spelade juniorhockey i Kanada innan han kom till Örebro, där han tillbringat de senaste två säsongerna.

”Hockeyfostrade i SHL”

Amerikanen Ebert, 25, gjorde ett antal säsonger i Ontario Hockey League och American Hockey League innan han värvades av Örebro, där han spelat under de senaste två åren.

– Vi anser att båda är hockeyfostrade i SHL innan de kontrakterats av NHL-klubbar, men vi får se vad NHL säger om frågan drivs till sin spets, säger Peter Forsberg.

Djurgården är den klubb som har flest spelare på den nya listan med fem namn – Olle Alsing (Ottawa), Emil Bemström (Columbus), Jakob Lilja (Columbus), Tobias Björnfot (LA Kings) och Filip Larsson (Detroit).

Färjestad har fyra spelare och Brynäs har tre , som tecknat NHL-kontrakt inför kommande säsongen.

De spelare som inkluderas på listan tillhör från och med säsongen 2019-20 de NHL-klubbar som kontrakterat dem, men det betyder inte att alla flyttar över Atlanten i höst.

Ett antal av dem kommer att lånas ut till sina svenska klubbar den här säsongen.

– Enligt det avtal vi har betalar NHL 260 000 dollar per spelare för de första tio de tar och sedan 350 000 dollar per spelare efter det. Det blir i runda tal 300 000 dollar per spelare, säger Peter Forsberg.

Totalt rör det sig – med reservation för osäkerheten kring Abols och Ebert – om 8,5 miljoner dollar, vilket med en dollarkurs på drygt 9.60 kronor motsvarar 82,1 miljoner.

Pengarna fördelas via hockeyförbundet till de svenska klubbar, som spelarna tillhört de senaste fyra åren.