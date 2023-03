Mikas rekord – inför Tre Kronor-ledningen

Tempen stiger i ”slaget om Hudson”.

New Jersey Devils och New York Rangers gick upp i ett möte med försmak av slutspel under natten till fredag i Prudential Center i Newark.

Det är ju rätt goda utsikter att det blir de här två lagen som ställs mot varandra i förstarundan i Stanley Cup-slutspelet – om nu inte Carolina Hurricanes tappar förstaplatsen i Metropolitan division.

Rivaliteten var inte att ta miste på.

”Då får man ställa upp”

I slutet av andra perioden samlades alla spelare bakom målet hos Devils-målisen Vitek Vanecek i ett gruff, däribland New Jerseys Jesper Boqvist, 24.

– Ja, fan, jag var ju tvungen! Haula var in där, och ja, då får man ställa upp… Man blir involverad i matcherna så det är bara roligt, höll jag på att säga, säger Boqvist, som hade en assist på Haula 1–0-mål.

Efter halva tredje perioden blev det nytt gruppstök när Rangers förstafemma med Panarin och Zibanejad var inne och vevade mot Devilsspelarna – och det slutade med att Zibanejad brottade ner Ryan Graves och låg ovanpå honom.

Men 2–1-ledningen som Devils skaffat sig stod sig inför den högljudda publiken i Newark – där en betydande del av åskådarna hade bortalagets blå tröjor på sig – trots att Rangers pressade när Sjestiorkin lämnat målet i slutminuterna.

Nu har ni vunnit tre av fyra möten mot Rangers under grundserien, hur viktigt är det inför slutspelet om nu nu skulle ställas mot dem?

– Det är viktigt, med mindgames och allt vad det kan vara, det är självklart viktigt. Vi känner väl att vi har börjat vårt slutspel redan nu lite, så det gäller att ta med oss det, säger Boqvist.

”Skulle var skitkul”

Eftersom Carolina fick stryk i Detroit innebär New Jerseys seger att Devils bara är en poäng efter Hurricanes, så den där heta slutspelsserien som hockeyfansen i New York-området suktar efter inte är så given.

– Egentligen spelar det inte alltför stor roll, vi ska försöka vinna vilka vi än får, men självklart skulle det vara skitkul att få Rangers, säger Boqvist.

Rangersstjärnan Mika Zibanejad assisterade Chris Kreider till reduceringsmålet i powerplay. Det betyder 82 poäng (38+44) under säsongen – personligt rekord för Zibanejad, som har sju matcher kvar av säsongen att putsa de siffrorna ytterligare.

På plats fanns också Tre Kronors assisterande GM Josef Boumedienne, som är ute på en östkustturné dels för Tre Kronor, dels för sin andra arbetsgivare Columbus Blue Jackets.

LÄS MER: Mika Zibanejad och Irma Helin Zibanejad väntar barn

LÄS MER: Historisk kväll i NHL för bröderna Boqvist

TV: Boumedienne listar favoriter