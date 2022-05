Mikas mäktiga svit – i ikoniskt sällskap

Brendan Shanahan är del av den exklusiva skara NHL-spelare som gjort över 600 mål. Han satte 656 stycken under NHL-karriären som sträckte sig från 1987 till 2009. Han spelade för New Jersey Devils, St Louis Blues, Hartford Whalers, Detroit Red Wings och New York Rangers och vann tre Stanley Cup med Lidas & Co i Detroit. Han är nu president för Toronto Maple Leafs.

Alexei Kovalev, 49, var en av de vassaste ryska NHL-spelarna under 90- och 00-talet och gjorde över 1 000 poäng för New York Rangers, Pittsburgh Penguins, Montreal Canadiens, Ottawa Senators och Florida Panthers. Han har de senaste åren varit assisterande tränare i KHL-laget Kunlun Red Stars och Kinas OS-lag.