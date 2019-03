Händelsen inträffade efter 4.23 minuter av den andra perioden och ställningen var fortfarande 0-0 i matchen.

Elias Pettersson stod nere vid kortsargen med pucken nära sarghörnet när Kreider kom med fart och samtidigt som han vände ryggen till och tacklade den svenske rookiestjärnan slog han ut med högerarmen och träffade Elias med armbågen mot huvudet.

– Det var inte snyggt gjort, men det är inte förvånande att det var just Chris Kreider som gjorde det. För några år sedan dök han medvetet in i Montrealmålvakten Carey Price, sa Iain MacIntyre under den andra pausen av tv-sändningen från kanadensiska Sportsnet.

Pettersson grimaserade illa när han föll ner på knä och blev ståendes så på isen en stund.

Elias Pettersson kom tillbaka i spel

Han kom dock tillbaka och spelade senare under perioden efter att ha genomgått det obligatoriska testet för en befarad huvudskada och fullföljde matchen.

– Elias sa efteråt att det bara var näsan, som fick sig en smäll. Men att huvudet kändes klart hela tiden, säger MacIntyre till SportExpressen.

Canucks utnyttjade det power play man fick efter Kreiders utvisning och kunde göra 1-0 genom Petterssons kedjekamrat Brock Boeser.

Då visade matchklockan på 6.07.

Sedan ökade Tyler Motte på till 2-0 och 3-0 inom loppet av elva sekunder i mitten av perioden.

Vancouver vann med 4-1

Rangers reducerade efter 10.28 av den sista perioden genom Pavel Buchnevich på passning från Mika Zibanejad.

Men då hade gästerna fått ännu en spelad utvisad med matchstraff och det var Brendan Lemieux, som smällde på Antoine Roussel i samband med Mottes 3-0-mål.

Jake Virtanen fastställde slutresultatet till 4-1 med 25 sekunder kvar.

Jacob Markström räddade 21 skott i Canuckskassen och utnämndes till matchens andra stjärna efter Motte.

Vancouver har åtta poäng upp till sista slutspelsplatsen i Western conference med tolv matcher kvar.

Chris Kreider riskerar ytterligare straff från NHL:s Department for Player Safety för sin vårdslösa tackling mot Elias Petterssons huvud.