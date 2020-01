Det var på lucia som beskedet som skakade om hockeyvärlden kom:

Oskar Lindblom har drabbats av Ewings sarkom, en form av skelettcancer.

Därefter har såväl lagkamrater som motståndare visat sitt stöd för Philadelphia Flyers-svensken - som samtidigt inlett sin behandling i Philadelphia.

I natt var dock Oskar Lindblom på plats i Flyers hemmaarena Wells Fargo Center - och en bit in på den första perioden pausades spelet när Lindblom zoomades in på storbildsskärmen under ett reklamavbrott.

Samtliga spelare och åskådare i arenan ställde sig upp och gav 23-åringen en värmande applåd. Svensken svarade med en vink och ett försiktigt leende.

SE HYLLNINGEN I TV-SPELAREN OVAN