Det var i måndags kväll, som förre NHL-spelaren Akim Aliu på twitter gick ut och avslöjade rasistiska uttalanden som Peters hade skrikit åt honom under säsongen 2009-10 i Rockford IceHogs.

Enligt Aliu så kom Peters in i omklädningsrummet och klagade över den musik som Aliu spelade och då kastade ut sig ett flertal rasistiska svärdomar. Peters ska, enligt Aliu, flitigt ha använt N-ordet.

Under tisdagen fick Aliu stöd av två andra spelare som tillhörde Icehogs den säsongen och var närvarande i omklädningsrummet under den aktuella händelsen.

Calgary Flames general manager Brad Treliving stoppade Peters från att möta media efter måndagskvällens bortamatch i Pittsburgh.

– Vi blev under matchens medvetna om uppgifterna som publicerats på sociala medier och tar det allvarligt. Vi ska omedelbart göra en intern utredning för att gå till botten med det här, sa Treliving.

Bill Peters saknas mot Buffalo

Under tisdagens träning inför onsdagens möte med Sabres i Buffalo saknades Bill Peters på isen.

Flames klubbledning meddelade senare under dagen att Peters inte kommer att coacha laget under matchen mot Buffalo. Assisterande coachen Geoff ward kommer leda laget istället.

NHL-ledningen och spelarfacket NHLPA är också inkopplade under den utredning som nu görs, men allt talar för att Bill Peters dagar som NHL-tränare är räknade.

Inte minst sedan andra spelare under tisdagskvällen framträdde på sociala medier och anklagade Peters för att under sin tid i NHL-klubben Carolina Hurricanes ha utdelat sparkar mot sina egna spelare i båset under matcher och uppträtt hotfullt.

”Efter åratal av att försöka ta mig till NHL möttes jag av den värsta tränaren jag någonsin träffat. Han sparkade mig och slog andra spelare i huvudet mitt under match och låtsades sedan som att ingenting hade hänt. Jag kunde inte tro att sådant hände i världens bästa liga”, skriver Michal Jordan, som spelade för Peters i Carolina Hurricanes, på Twitter.

Han får bland annat stöd av Tre Kronor-meriterade Eddie Läck, som var lagkamrat med Jordan i Carolina.

”Jag tror att jag precis lyckades bekräfta att allt det här stämmer. Jag kanske borde ha sagt något tidigare, men det är svårt att uttala sig när man fortfarande spelar. De flesta som säger något får aldrig ett jobb igen”, skriver han och fortsätter:

”Alla tror att jag hatar honom efter allt han sa om mig men han gjorde aldrig något mot mig personligen. Jag har sett saker som det här hända, men det är upp till de drabbade att avgöra om de vill dela med sig eller inte.”

Oliver Kylington: ”Tufft att höra”

Calgarybacken Oliver Kylington fick liksom flera av lagkamraterna frågor om Peters uppträdande efter tisdagens träning i Buffalo och svarade då:

– Jag har inte utsatts för några rasistiska angrepp i den här organisationen utan har blivit bemött med respekt. Det är tufft att höra de här nyheterna. Vi är ett väl sammansvetsat gäng här, som står upp för varandra. Jag tycker vi hanterar det så bra som det går just nu. Vi ska ta oss igenom det här tillsammans som den familj vi är, säger Kylington.

Att uppgifterna kom ut så här många år senare säger Aliu beror på att han läste en artikel i Toronto Sun, där det avslöjades att den nyligen sparkade Torontocoachen Mike Babcock hade utnyttjat en ung spelare i Maple Leafs, dåvarande rookien Mitch Marner, till att skvallra om sina lagkamrater om vem som han tyckte brydde sig om hur laget presterade. Och vilka som inte gjorde det.

Då skrev Aliu att ”jag är inte förvånad att Babcock gjorde en sådan grej, då jag hört en av hans lärljungar använda rasistiska utfall mot mig under min tid i AHL.” Det stod direkt klart att Aliu syftade på Bill Peters.

Förutom, Oliver Kylington har Calgary Flames i vinter ytterligare tre svenskar i laguppställningen – Rasmus Andersson, Mikael Backlund och Elias Lindholm.