Lyssna på Hockeypuls • Spotify • iPhone • Acast

Markus Näslund var fortfarande färsk i NHL-sammanhang när legendaren Mario Lemieux, av många ansedd som den bästa spelaren genom tiderna ihop med Wayne Gretzky, fick syn på hans klubba.

– Och sa Mario något, då lyssnade man, säger Markus och skrattar.

Rådet från NHL-ikonen var att förlänga klubban, åtminstone med 10-15 cm.

Näslund tog till sig det och spelade resten av karriären med en längre sticka.

– Jag kan se på bilder från tiden i Pittsburgh att jag var framåtböjd mycket eftersom att jag hade en kort klubba. När du har en längre klubba ser du isen på ett annat sätt. Det beror givetvis på hur du håller klubban också, Peter (Forsberg) körde med en kort klubba under hela sin karriär och det gick ju hyfsat för honom, he-he. Men för mig var det bra med räckvidden, hur jag nådde puckar och även för mitt skott. Det var ett jättebra råd av Mario.

Lämnade Pittsburgh för Vancouver

Näslund fick agera kedjekamrat till den den jättelike kanadensaren under delar av 95/96-säsongen, men under våren 96 skildes de åt när Näslund trejdades till Vancouver i förmån för Alek Stojanov.

Ett byte som i dag beskrivs vara ett av de mest ensidiga i ligans historia.

Näslund blev ju sedermera Vancouvers kapten, vann lagets poängliga sju säsonger i följd och har i dag sin tröja i Rogers Arenas tak.

Stojanov spelade bara en säsong till i NHL och lade skridskorna på hyllan 2002.

– Han bytte bana och blev brandman, men jag lider faktiskt med Alek. Jag träffade honom under draften och det var en jättetrevlig kille. Det är så små tillfälligheter som avgör det där, han var en tuff och fysisk kille som valdes högt eftersom han enligt ryktet spöat Eric Lindros i en fajt under draftåret. Det kan inte vara jättekul att bli omnämnd som en av de sämre trejderna, och det hade lika gärna kunnat bli så att det gått tungt för mig i Vancouver och att jag sedan flyttat hem till Sverige.

Tre svenskar, tre Vancouver-legendarer. Foto: PAUL CONNORS / AP SCANPIX SWEDEN

Endast Daniel och Henrik Sedin har gjort fler poäng än Markus Näslund i Vancouver Canucks historia. Han är en levande legendar i den delen av västra Kanada.

Men det var inte där han avslutade sin NHL-karriär.

2008 lämnade Näslund för New York Rangers, men det fanns fler alternativ på bordet, avslöjar Näslund i dag.

– Det stod mellan Tampa, Pittsburgh och Rangers. Det var lockande med Pittsburgh för Malkin och Crosby fanns där, det hade kunnat finnas en möjlighet att spela med dem, säger han i Hockeypuls podcast.

Pittsburgh vann Stanley Cup den säsongen, grämer det dig att det inte blev dem?

– Jag tog ett beslut och Rangers hade alltid lockat mig för det är en så anrik klubb. Det var coolt att uppleva det men med facit i hand, visst skulle det varit häftigt att ha varit med om Pittsburghs resa 09. Det hade kanske inte skett om jag valt dem, det är smågrejer som avgör, men visst är det ironiskt att jag stod och valde mellan några klubbar och sedan blev det så där.

Allra helst hade Näslund velat vara kvar i Vancouver, men han fick aldrig något besked från den dåvarande general managern Mike Gillies, som tidigare varit Näslunds agent i tio år.

– Det blev gissningsvis en obekväm sits för honom också. Det jag var upprörd över var att jag inte fick klara direktiv, det tycker jag att man förtjänar när man varit där så lång tid. Framför allt med tanke på den relation jag hade till Mike. Han motiverade det i alla fall med att han ville hitta en supercenter till mig på grund av all press som låg på mig, då skulle jag passa in i det hela. Men det rann ut i sanden efter det, säger Näslund som under sin sista NHL-säsong gjorde 46 poäng på 82 matcher för New York Rangers.

Lyssna på hela avsnittet i spelaren nedan eller i valfri poddapp: