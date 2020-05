Markströms sorg: ”Tror pappa hade varit stolt”

I mitten av november skrev Vancouver Canucks stjärnmålvakt Jacob Markström på Instagram om sin pappas bortgång. Anders Markström blev 59 år gammal.

”Pappa, du har lärt mig allt jag kan, jag kan inte önska mig en bättre pappa, vän och förebild! Jag vet att du alltid kommer att se ner på oss! Den styrkan du har visat de sista sex månaderna är otrolig! Jag älskar dig, vila i frid. Fuck cancer”.

I C Mores program ”Wikegård vs” berättar nu 30-åringen om sorgen och den tuffa tiden då han förväntades prestera på högsta nivå samtidigt som hans pappa var svårt sjuk på andra sidan jorden.

Samtidigt blev hockeyn en frizon.

– Det var svårt. När man var ute på isen var det egentligen enda gången som man hade pucken i fokus. På sluttampen var det… man ville nästan att pucken skulle vara i egen zon. Att vi skulle ta en utvisning så att man kunde koppla bort det för någon minut och liksom inte tänka på det, säger Markström.

– Det är lätt att snöa in sig. Man ville vara själv mycket, själv med sina tankar.

Jacob Markström om sorgen efter pappans död

Han är tacksam över att NHL-klubben gav honom ledigt för att åka hem till Sverige.

– Vi försökte prata varje dag. Man ville tillbringa så mycket tid så mycket som möjligt med honom. Jag flög hem i oktober och fick vara hemma i tre, fyra dagar. Det är jag väldigt tacksam för.

Anders Markström var fotbollsmålvakt i Hammarby i början av 1980-talet och mellan 2005 och 2010 var han målvaktstränare i det svenska damlandslaget.

Under många år var han ledare för flertalet flick- och damlag och nu har hans barn startat en minnesfond i Anders Markströms namn.

– Han har alltid älskat damfotboll och alltid tyckt att de inte fått tillräckligt med uppmärksamhet ekonomiskt eller medialt. Vi vill ge tillbaka och lyfta fram en tjej varje år. Vi ska ge pengar varje år. Jag tror att pappa hade varit stolt, säger Jacob Markström.

– Jag försöker plocka med mig allt som har lärt mig. Det är min, brorsans, syrrans och mammas uppgift att få honom att leva vidare. Han betydde mycket för folk och fanns där för alla.

Hela avsnittet av Wikegård vs Jacob Markström finns att se på C More.