Märkliga bilderna på svensken i storbråket

Men Linus höll känslorna i styr och avvaktade utgången av storbråket, som startade sedan Buffalo-forwarden Colin Miller försökt stöta in pucken sedan Carter Hart hade lagt handsken på den efter en räddning.

Det fick Flyersbacken Robert Hägg att ge sig på Miller snett bakom kassen och inom några sekunder hade samtliga spelare på isen anslutit till bråket.

Carter Hart ville själv också visa att han hade synpunkter på Millers agerande och gav sig in i högen av spelare, som bråkade i en stor klunga bakom kassen.

När Linus Ullmark från sin plats på andra sidan av isen såg att Flyersmålvakten lämnat sin kasse och viftade med armarna i slagsmålet åkte han fram till mittlinjen och ställde sig där och avvaktade utvecklingen.

Linjemännen fick stopp på slagsmålet och domarna skickade ut Hägg och Miller två minuterna vardera för roughing.

Ställningen var då 3-2 till hemmalaget Philadelphia.

Och Flyers såg ut att ta två viktiga poäng i jakten på en slutspelsplats.

Buffalo kom tillbaka mot Flyers

Men Buffalo kom tillbaka.

Jeff Skinner kvitterade till 3-3 efter 16.57.

Rasmus Asplund, 23, gav Sabres ledningen med 4-3 efter 17.22 med en backhand sedan han plockat upp en retur från Hart. Flyersförsvaret tappade helt markeringen på svensken, som nu gjort tre mål på de sex senaste matcherna.

Casey Mittelstadt fastställde slutresultatet i tom kasse med 24 sekunder kvar.

– Wow, vilken vändning Buffalo står för. Imponerande. Och fiasko för Philadelphia, som nu nog bjuder ut ett antal spelare till försäljning imorgon på trading deadline. Det här var två oerhört viktiga poäng man gick miste om efter att ha haft ledningen i matchen med fyra minuter kvar, kommenterade Kevin Weekes.

Oskar Lindblom, gav Philadelphia ledningen i matchen i mitten av den första perioden sedan Ullmark själv sparkat in pucken efter en stökig situation framför kassen.

Ullmark hyllas efter matchen

Joel Farbee ökade på till 2-0 innan de första tjugo minuterna var över.

– En usel period av Buffalo, men Linus Ullmark höll dem kvar i matchen med några spektakulära räddningar. Det kunde ha varit 4-0 till Flyers, sa en annan före detta NHL-stjärna, Brian Lawton i expertpanelen hos NHL Network.

Den stora snackisen efteråt var inte bara slagsmålet utan också Skinners 3-3-mål, som gick in via hans skridsko samtidigt som han blev knuffad in i målburen av Flyerskaptenen Claude Giroux.

Men domarna ansåg inte att Sabresforwarden sparkade in pucken och godkände målet efter videogranskning.