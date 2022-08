Kirill Kaprizov uppgavs för en tid sedan vara efterlyst i hemlandet Ryssland.

Detta efter att han, år 2017, ska ha köpt ett falskt militärt identitetskort för att på så vis undvika militärtjänstgöring. Anklagelserna har sedan dess dock förnekats av Kaprizovs pappa.

Samtidigt så har det funnits ovisshet i vart den ryske stjärnan faktiskt befunnit sig efter det att han åkt hem till Ryssland för semester.

Uppgifter: Kaprizov befinner sig i USA

Nu kommer dock uppgifter från The Athletic som gör gällande att Kaprizov ska befinna sig i USA och New York, dit han anlände via Turkiet sent under den föregående veckan för att under tisdagen ta sig vidare till Minnesota.

Återkomsten till Minnesota var tänkt att ske först om fem veckor, men på grund av de påstådda skeendena kring det militära identitetskortet har processen med att få tillbaka Kaprizov till USA snabbats på från klubben tillsammans med spelarens agenter och advokater.

25-åringen ska ha försökt ta sig till USA redan för en månad sedan, men ska då ha nekats inträde i landet varpå han återvände till Ryssland. Men nu ska Kaprizov alltså vara på säker mark i USA, där han gör sig redo för sitt lags försäsong som väntas starta den 22 september.

