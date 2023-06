Han poängterade Henkes förmåga att spela på topp i NHL år efter år.

– Direkt när han kom till NHL visade han en imponerande jämnhet år från år. Det är något jag försöker kopiera, att vara så bra under så många år. Så jag är väldigt glad för hans skull och kan inte tänka mig någon annan svensk, som är mer välförtjänt av att komma in i Hockey Hall of Fame.

På frågan om några speciella räddningar av Henrik Lundqvist imponerat på honom genom åren, svarade Ullmark:

– OS-finalen i Turin, förstås. Han stod för en matchavgörande räddning mot Finland i den matchen som jag aldrig glömmer. Jag har också på näthinnan för evigt när Sverige vann VM-guld och William Nylander hoppade upp på Henke i ett glädjerus vid slutsignalen och nästan bröt benen på honom.

– Det finns så många speciella ögonblick och höjdpunkter från hans karriär. Ta bara den där räddningen med klubbhandsken under Stanley Cupfinalen.

Linus Ullmark om Bostons dilemma

När en amerikansk journalist undrade om Linus tänkt tanken att han kanske någon gång i framtiden måste lämna Boston Bruins med tanke på att klubben har två stjärnmålvakter, den andre är Jeremy Swayman, svarade Ullmark:

– Jo, jag ska erkänna att jag tänkt tanken. Vi vill båda stanna i Boston, men jag är väl medveten om att det finns en personlig sida och affärsmässig sida i det här jobbet. Jag försöker att inte tänka på det alltför mycket. När den dagen kommer, om den kommer, får jag ta ställning till situationen då. Men både jag och familjen stortrivs i Boston. Det är en fantastisk stad, klubben är kanon, liksom fansen. Och villaområdet där vi bor är jättetrevligt. Så vi får se vad som händer när nästa säsong kör igång.

När Expressen frågade om Linus hann fira midsommar hemma i Övik innan han och hustrun Moa satte sig på flyget till Nashville i lördags, gav han den här kommentaren:

– Hm, det blev kanske inte det firande som jag ville ha, men vi hann klä midsommarstången och resa den på landet innan vi åkte. Lite bittert var det att vi inte kunde fira på samma sätt som vi brukar göra.

Henrik Lundqvist vann Vezina Trophy 2012. Tillsammans med Pelle Lindbergh, som vann priset 1985, är han den ende svenske NHL-målvakten som fått ta emot utmärkelsen.

Ullmark konkurrerar med Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets, och Ilja Sorokin, NY Islanders, om årets pris.