Han gjorde en kanonsäsong i Boston Bruins och vann de två viktigaste kategorierna i NHL:s målvaktsliga under grundserien 2022-23.

Ullmark hade den bästa räddningsprocenten (93,8) och bästa snittet över minst insläppta mål per match (1,89).

Kan han bli bättre?

Ja, det är frågan.

– Bättre än så blir det svårt att spela, men jag siktar på det. Man vill alltid bräcka sig själv.

Två svenskar har vunnit statusfyllda Vezina Trophy tidigare. Pelle Lindbergh gjorde det 1985 när han vaktade kassen för Philadelphia Flyers och Henrik Lundqvist upprepade bedriften 2012 i New York Rangers.

– Jag har alltid tittat upp till Henke. Han var så bra i NHL under en sådan lång tid och att han nu blir invald i Hockey Hall of Fame är så roligt och otroligt välförtjänt, säger Linus i telefon från semestern hemma i Örnsköldsvik.

Han är i gång med sommarträningen.

– Yes, jag har hållit på med den under några veckor nu efter att ha vilat under tre-fyra veckor efter säsongen. Jag startar om i egen takt och kör mest själv just nu under överseende av Jonas Franzén här i Övik och Bostons trainers.

Linus Ullmark: ”Folk är gladare än efter SM-guldet”

Ullmark berättar att hockeymiljön i Övik har en extra puls den här sommaren sedan Modo Hockey tog steget upp till SHL efter den dramatiska finalserien mot Djurgården.

– Alla är svinglada här i Övik. Man märker vilket lyft det är för hela staden att Modo är tillbaka i SHL. Folket är gladare nu än när man vann SM-guldet 2007, känns det som.

Efter helgens resa till Nashville för NHL Awards väntar en resa till Skottland i juli. Resten av tiden tillbringar han med hustrun Moa och barnen Harry, 5, och Lily, 2,5, ute i stugan på Burön i skärgården.

– Man går aldrig projektlös när man har en sommarstuga, haha. Sedan har vi huset i Järved också, som ska ses till, så det finns alltid saker att sätta händerna i.

Nominerad till Vezina Trophy

På frågan om det är pirrigt att vara nominerad till ett av NHL:s finaste pris, svarar Linus.

– Nähä, det vill jag inte säga. Men en annorlunda känsla är det. Jag har inte haft så mycket tid att tänka på det, jag tror inte att jag riktigt förstått det själv än.

Hur stort är det att vara en av ligans tre målvakter som kan vinna målvaktspriset Vezina Trophy?

– Det är otroligt hedrande att bli omnämnd i de här sammanhangen.

Vad tänker du när du ser tillbaka på den förra säsongen, där ni var ligans bästa lag i grundserien?

– Jag har inte smält det helt och hållet. Det var så mycket som hände med våra segersviter och utomhusmatchen Winter Classic.

Sedan kom smällen i slutspelet, där ni åkte ut i första omgången mot Florida Panthers?

– Ja, vi var lika chockade som alla andra över slutet. Många talade om att det var ett fiasko.

Ryktena cirkulerade att du spelade halvskadad under slutspelet?

– Alla spelar med mer eller mindre skador den tiden på året. Det är inget mer att snacka om. Det gäller i stället att dra lärdom av vad som hände och inte använda sig av bortförklaringar. För mig personligen är det otroligt motiverande att börja om i höst. Vi vet att vi besitter kvaliteten i kärngruppen. Vi har erfarenheten och vad vi presterade förra säsongen är ändå en fjäder i hatten.

Har du filat på ett tacktal och du vinner Vezina Trophy?

– Nej, men jag pratade lite med lagkamraten Patrice Bergeron innan jag lämnade Boston. Han har ju vunnit Selke Trophy fem gånger, så han gav mig lite tips. Jag tror inte jag behöver något färdigskrivet tal utan kommer att tala från hjärtat om jag skulle vinna. Det är lugnt.

Förlorade bara åtta matcher

Linus Ullmark konkurrerar med Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets, och Ilja Sorokin, New York Islanders om årets Vezina Trophy.

Ullmark vann 40 av de 48 matcherna han startade i kassen för Bruins i vintras.

– Ullmark var ligans bäste målvakt i vintras och en av de bästa som vaktat kassen i NHL under de senaste tjugo åren, kommenterar Adam Kimelman, redaktionschef för sajten nhl.com.

Henrik Lundqvist har tidigare till Expressen sagt så här om Ullmarks spel senaste säsongen:

– Jag ser ingen som kan ta ifrån honom Vezina Trophy. Han förtjänar utmärkelsen till hundra procent, menar Henke.

Linus debuterade i NHL med Buffalo Sabres säsongen 2015-16. Han flyttade till Boston Bruins som free agent sommaren 2021.

Totalt har han gjort 207 matcher i NHL och vunnit 116 av dem.

