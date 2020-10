”Lindsey blev upprörd – fick kolla i garaget”

Det är i en lång intervju med ESPN som den hyllade NHL-stjärnan P.K Subban får svara på en rad frågor, bland annat om karriären och livet under coronapandemin. USA drabbades hårt av coronaviruset och många stater fick stänga helt. Subban berättar att tiden i lockdown har varit tufft men att hittade livsglädjen i en dokumentär.

– Jag måste ha tittat på ”The Last Dance” hur många gånger som helst. Det fick mig att bli beroende för jag växte upp med att ha idoler som Kobe Bryant och Michael Jordan. Inte för att de var otroliga atleter men mest för hur de var utåt. Jag fick inte nog av dokumentären och jag älskade den. Jag fick aldrig en chans att se Jordan spela men jag visste att han var pricksäker. Att få följa honom så nära var otroligt stort för mig, säger P.K Subban.

Var nära Pittsburgh

Men att bli beroende av en dokumentär har också konsekvenser. Det fick 31-åringen sannerligen känna på.

– Den enda personen som blev upprörd på mig för att jag titta på dokumentären så många gånger var Lindsey (Vonn, tidigare alpinstjärna). Hon ville bara få den klart. Så till slut var jag tvungen att byta från att se den i vardagsrummet till att se den i garaget, samtidigt som jag tränade och när ingen var i närheten.

P.K Subban draftades 2007 som nummer 43 av Montreal Canadiens. Men det var länge osäkert på om han faktiskt skulle spela i Kanada.

– Jag kommer ihåg att det var tre lag som var intresserade, Washington, Florida och Pittsburgh. Sistnämnda hade bestämt att de skulle drafta mig som nummer 20 om den spelaren de ville ha inte var tillgänglig. Spelaren var Angelo Esposito och det hela slutade med att de valde honom i stället. Så jag åkte tillbaka till hotellet och dagen efter var det dags för ännu en draft-dag. New York Rangers pratade med mig och sa att de tänker ta in mig som nummer 46. Men Då kom Montreal in i bilden och draftade mig som nummer 43, och resten är historia, säger Subban.