Lindholm målskytt – när Boston vann efter drama

– Fleury var fenomenal mellan stolparna hos Minnesota Wild och Linus Ullmark gjorde också en stormatch. Mycket bra målvaktsspel från de båda burväktarna idag, kommenterade före detta NHL-målvakten Kevin Weekes i tv-studion hos NHL Network.

Hampus Lindholm gav Boston ledningen med 3-1 efter knappt sju minuter av den andra perioden när han fick två chanser att skjuta snett ute till vänster i anfallszonen.

Första skottet täcktes av Wildforwarden Marcus Foligno, men när Hampus fick tillbaka pucken på klubbladet placerade han den i plockkrysset bakom Fleury.

Minnesota hämtade upp 1-3 till 3-3 efter mål Matt Boldy och Jared Spurgeon.

Matchen gick till förlängning och där drog Minnesotatsjärnan Kirill Kaprizov på sig en utvisning för tripping efter 2.57 minuter.

Boston toppar tabellen

Det gav Bruins chansen att spela fyra mot tre och med åtta sekunder kvar på utvisningen skickade Taylor Hall in segermålet efter en framspelning av David Pastrnak.

Boston toppar tabellen för Atlantic division efter att ha vunnit fem av de sex första matcherna.

Hampus Lindholm har gjort 4 poäng, 2 mål och 2 assist (+5), vilket gör honom poängbäst bland backarna i laget.

Hos Minnesota svarade Jonas Brodin för en målgivande passning.

Mats Zuccarello bidrog med två assist medan Joel Eriksson Ek blev utan poäng.

”Förtjänade inte att vinna idag”

San Jose Sharks lyckades inte rida på vågen efter torsdagens 3-2-seger över Rangers i New York när man nu rest över Hudsonfloden och på lördagen tagit sig an New Jersey Devils.

Hemmalaget vann med 2-1.

– Vi förtjänade inte att vinna idag. Så är det, tyvärr, säger Erik Karlsson.

Han gjorde segermålet i förlängningen mot Rangers, men blev utan poäng mot Devils.

Oskar Lindblom var med och assisterade Kevin Labanc till Sharks enda fullträff, som betydde reducering till 1-2 i slutminuterna av den andra perioden.

New Jerseys målskyttar var Yegor Sharangovich och Dawson Mercer.

Jesper Bratt noterade sin 8:e assist på fem matcher i Devils och leder lagets interna poängliga.