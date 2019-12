Det var under förra fredagen som Philadelphia Flyers meddelade att spelaren Oskar Lindblom drabbats av Ewings sarkom, en form av skelettcancer.

Lindblom har spelat 30 NHL-matcher för Flyers under hösten, men blir borta från spel under resten av säsongen. 23-åringen gjorde debut i Tre Kronor under vårens VM i Slovakien.

Stödet från hockeyvärlden kom snabbt.

”Jag är fullständigt förkrossad av nyheten. Oskar är inte bara en fantastisk hockeyspelare och en perfekt lagkamrat, han är en ännu bättre människa”‚ skriver Tre Kronors förre förbundskapten Rikard Grönborg på Twitter.

Dallas Stars-backen John Klingberg:

”Fuck cancer. Vi kämpar med dig”.

– Allt är så overkligt. Denna hemska sjukdom har drabbat en av världens absolut bästa killar, sa Brynässpelaren Johan Alcén, som spelat med Lindblom.

Brynäs är Lindbloms moderklubb – och under tisdagens och onsdagens SHL-matcher hyllade de sin förre spelare, och meddelade även att de kommer spela med texten ”OL96 Vi kämpar med dig” på sina hjälmar under resten av säsongen (Lindbloms initialer och hans gamla nummer i Brynäs).

Oskar Lindbloms ord efter cancerbeskedet

Under tisdagen besökte 23-åringen Philadelphia Flyers omklädningsrum för första gången sedan cancerbeskedet.

Sam Carchidi, reporter på lokaltidningen Philadelphia Inquirer, publicerade en bild där Lindblom poserar tillsammans med Flyers-svensken Robert Hägg. Nu har Lindblom använt sig av samma bild när han på Instagram bryter tystnaden efter att hans diagnos offentliggjorts.

”Den senaste veckan har varit väldigt utmanande för mig, men jag är så glad för all kärlek och styrka ni har gett mig under den här resan. Stödet har varit otroligt och vi är otroligt tacksamma för allting – stort tack till er alla, det betyder mycket”, skriver Lindblom.

