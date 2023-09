Anaheim vann träningsmatchen med 3-2. Båda klubbarna ställde upp utan sina bästa spelare, Kings A-lag var under söndagen på väg hem från Australien efter de två mötena med Arizona Coyotes i Melbourne och Ducks vilade spelare som John Gibson, Cam Fowler, Troy Terry, Jakob Silfverberg samt nyförvärven Radek Gudas (Florida) och Alex Killorn (Tampa Bay).

Men hemmalaget släppte fram Calle Clang i kassen under matchens första halva och Robert Hägg i första backparet.

Clang höll nollan och såg stabil och tät ut.

– Jag hade inte så många skott på mig, men jag är nöjd. Det här var väl den riktiga debuten även om jag var med i rookieturneringen i Las Vegas förra helgen, säger han till Expressen i omklädningsrummet efteråt.

Clang är inställd på att spela i farmarlaget San Diego Gulls den här säsongen.

– Jag redo för den utmaningen, men det är förstås kul att få chansen nu under träningslägret och spela NHL-matcher också, säger han.

Robert Hägg var den mest erfarne av Ducks backar den här kvällen i Honda Center.

– Skönt bara att komma igång. Men det blir inte speciellt strukturerat i en sådan här första träningsmatch, så man får ta det för vad det är, säger Robert.

Han kommer att spela i tröja nummer 18 i Anaheim.

– Jag hade det numret också i Florida. Det var liksom ingen idé att fråga efter nummer 8, va?, säger han med ett leende efteråt.

Anaheim Ducks besked om Leo Carlsson

Just det, åttan var Teemu Selännes tröjnummer under åren i Anaheim Ducks. Den tröjan hänger upphissad under taket i Honda Center.

Leo Carlsson var inte tillgänglig för media efter matchen. Han utgick med några minuter kvar sedan han träffats av en vårdslös klubba i ansiktet från Kingsforwarden T.J. Tynan.

Carlsson kom tillbaka och spelade det powerplay som laget fick när Tynan hamnade i utvisningsbåset, men några fler byten gjorde svensken inte.

– Smällen tog på kinden under det vänstra ögat, men det är ingen fara med honom, uppgav Greg Conin.

Enligt uppgifter från klubbens ledning kände sig Leo ”lite groggy” efter smällen, så läkarna ville undersöka honom efter slutsignalen.

Men han klarade tänderna och någon allvarligare skada ska det inte handla om.

– Leo har under träningslägret och ikväll visat att han hör hemma här, kommenterar Robert Hägg.

Samma sak säger rumskompisen Calle Clang.

– Han har imponerat från första dagen.

