LOS ANGELES.

The Clash klassiker från 80-talet skulle kunna vara ledmotivet till Leo Carlssons första träningsläger i NHL.

Den 18-årige centertalangen är i södra Kalifornien för att slåss om en plats i Anaheim Ducks.

Örebro vill gärna ha tillbaka honom för ytterligare en säsong i SHL.

Men allt talar för att han tar en plats i Anaheim och blir kvar i USA i höst.

– Jag vet inte än hur Ducks tänker, men självklart vill jag vara kvar. Jag känner mig redo för NHL, säger Leo till Expressen.

I veckans NHL-rapport talar han ut om:

✓ De första veckorna på den amerikanska västkusten.

✓ Den hektiska sommaren där han reste kors och tvärs.

✓ Smällen han åkte på i ansiktet i söndags.

✓ Glädjen över Örebros fina start i SHL i höst.