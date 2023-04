Strax före ansökte svenska målvaktsstjärnan Robin Lehner om personlig konkurs i Nevada i USA, där han bor.

Sedan dess har allt fler detaljer om hans skulder – i klassen flera hundra miljoner kronor – framkommit. Bland annat köpte han exotiska ormar för 12 miljoner kronor från en ormfarm i Missouri i mellersta USA, och investerade även i en orm- och ödlepark i Florida.

Lehners konkursansökan är en så kallad ”kapitel 7”-ansökan, vilket är något av en snabbvariant. När Expressen pratade med expertis i Las Vegas ifrågasattes strategin av Lehner och hans ombud, eftersom det dels är högst ovanligt att nån med Lehners inkomster kvalificerar för kapitel 7-konkurs, dels öppnar lösningen för enskilda fordringsägare att processa mot Lehner för att få tillbaka pengarna innan konkursen hinner bli klar.

– Så det är väldigt möjligt att det här bara är början på en lång strid. Oavsett – det är väldigt konstigt, sa Nancy Rapoport, som är professor på University of Nevada, Las Vegas då.

Och det – nya processer – är precis vad som hänt nu.

SÅ FUNKAR KONKURSANSÖKAN Kapitel 7 innebär i korta drag att man likviderar alla tillgångar – utom såna som anses undantagna – och sen delar upp det bland fordringsägarna. När konkursen sen är klar kan de som haft skulder att kräva in inte försöka stämma den som gått i konkurs för att få tillbaka mer. Under kapitel 13 får man i stället behålla sina tillgångar men tvingas betala tillbaka skulderna under längre tid – alla ens inkomster utöver motsvarande existensminimum ska gå till fordringsägarna. Visa mer

Handlade med kreditkort 77 gånger

I konkursdomstolen i Nevada har två fordringsägare skicka in de första dokumenten i sina respektive stämningsansökningar. Ena stämningen kommer från American Express, där Lehner har kreditkort.

American Express ombud skriver att Lehner först skaffade advokat i konkursärendet den 7 december, och företaget riktar in sig på att Lehner och hans fru använde sina Platinumkort 77 gånger under två veckor från den 15 december fram till dagarna innan konkursansökan skickades in, för köp till ett sammanlagt värde av drygt en miljon kronor. Eftersom köpen gjordes så nära inpå konkursansökan ska de enligt stämningen inte räknas till såna skulder som kan ”städas bort” i en konkurs.

Handlade under falska förevändningar

American Express hävdar vidare att Lehner och hans fru Donya använde kreditkortet med vetskapen om att de inte skulle kunna betala sina skulder, och att man ändrat köpmönster avsevärt på kort tid.

”De svarande ådrog sig delar av saldot under falska förevändningar, falsk framställan eller faktiska bedrägerier”, hävdar företaget i stämningen och argumenterar för att drygt 95 000 dollar – runt 980 000 kronor – plus omkostnader och skadestånd ska betalas till Amex.

Som del i bevisningen bifogas Lehners kontoutdrag, där syns svart på vitt vilka köp Lehner gjort.

Här handlade Lehner för hundratusentals kronor

De mest iögonfallande posterna är köp på Aquatic Treasures i Las Vegas, en affär som bland annat säljer exotiska fiskar och koraller.

Även om Aquatic Treasures säljer vad som kan anses vara förhållandevis dyra djur – till exempel två sjöhästar för 1 500 kronor på helgrea, enligt en Facebookpost – så har Lehner lyckats handla för betydligt större summor.

Sammanlagt har han lagt över 800 000 kronor på vattendjurbutiker, merparten hos Aquatic Treasures. Exakt vad butiken säljer i de prisklasserna är oklart, även efter Expressens samtal dit.

– Det är fullt med folk i butiken här, jag hinner inte prata. Och inte för att vara oförskämd, men det är faktiskt inte schyst att blockera telefonlinjen heller när det finns kunder som kan vilja ringa, säger mannen som säger sig vara föreståndare för Aquatic Treasures, och lägger på.

Anklagar Lehner: Avsåg att bedra

Det andra motståndet mot konkursansökan kommer från Aliya Growth Fund, dit Lehner hade vänt sig för att ta ut lån i storleken runt 50 miljoner kronor, för att kunna betala av andra lån han tagit.

Stämningen hävdar att Lehner mörkat att han, vid tiden för lånet, redan hade en rad andra lån och var indragen i en rad rättstvister som kan leda till ytterligare skulder.

”Svaranden lämnade i väsentlighet falska och vilseledande skriftliga redogörelser till AFG i avsikt att bedra AFG”, skriver man.

– Det här fallet är inget jag kan säga nånting om i nuläget, säger Brad Larsen som är advokaten som företräder Aliya Growth Fund.

Spelar inte – men tjänar 50 milj om året Lehner har inte spelat nånting alls den här säsongen och lär inte gör det heller – han har ägnat sig åt att rehabilitera sig efter den höftoperation han genomgick inför säsongen. I och med att man får sin lön under tiden man är skadad, och i och med att NHL-lönen betalas ut under grundserien men inte under slutspelet, har Lehner därmed fullgjort tre av fem säsonger av det femårskontrakt han skrev med Vegas, värt drygt 250 miljoner kronor. Hans tidigare NHL-kontrakt har sammanlagt varit värda runt 20 miljoner dollar – drygt 200 miljoner kronor. Visa mer

