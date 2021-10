Lehner: ”Det var ett rop på hjälp”

LOS ANGELES. Robin Lehner, 30, kommenterade under tisdagen varför han under helgen via flera Tweets argumenterade för bättre kontroll från ligan över klubbarnas agerande när det gäller spelarnas mentala hälsa.

– Det var ett rop på hjälp. Förändringarna behövs för att skydda de yngre spelarna, sa den svenske målvaktsstjärnan under en presskonferens.