Landeskogs utspel: ”Kalla mig inte det!”

Landeskog visade de rätta takterna som lagkapten när han under tv-intervjun valde att framhäva lagkamraten André Burakovsky, som gjorde det matchavgörande 4-3-målet.

Det var ”Burras” första mål på 18 matcher. Hans senaste fullträff kom den 14 januari mot Arizona.

– Jag är verkligen glad för hans skull. Han klippte håret idag, det var nog anledningen till att det blev ett mål ikväll, skrattade Landeskog.

”Burra” fick frågan om sin nya frisyr på presskonferensen efter matchen och svarade med ett leende.

– Ja, de (lagkamraterna) har tjatat på mig ett tag om håret och jag kände att det var dags att klippa mig, då jag haft det långt ett bra tag. Och det gav ju resultat.

Gabriel Landeskog med hattrick

Det här var Gabriels femte hattrick under NHL-karriären och hans andra den här säsongen.

Det verkar som Winnipeg är hans drömmotståndare för han gjorde också tre mål mot dem den 6 januari i år.

Men det började illa för Avalanche i nattens hemmamatch.

Man låg under med 0-3 efter den första perioden.

– Det studsade verkligen inte vår väg under den första perioden, men jag tyckte inte att siffrorna riktigt speglade spelet under perioden. Vi kom överens under pausen att ta tag i matchen och fick ju snabbt utdelning med en tidig reducering i mittenperioden, sa Landeskog.

André Burakovsky målskytt

Det var han själv som spräckte nollan för Jetsmålvakten Connor Hellebuyck. Nathan MacKinnon reducerade till 2-3 efter 12.20 minuters spel och Landeskog kvitterade på en styrning innan perioden var över.

”Burras” 4-3-mål kom efter en knapp minut av den tredje perioden och innan Landeskog fullbordade sitt hattrick i den 14:e minuten hade MacKinnon gjort 5-3.

För att få bättre slagkraft över anfallet har coachen Jared Bednar flyttat Landeskog från förstakedjan med MacKinnon och Mikko Rantanen (3 assist) till andralinan. Där har han sällskap av Nazem Kadri och Valerij Nichushkin.

– Ett genidrag. Det här är en absolut gigantisk kedja och jag är inte överraskad över att Avalanche kom tillbaka och vände matchen med tanke på att man nu har två vassa kedjor, kommenterade förre NHL-spelaren Peter McNab i tv-sändningen hos Bally Sports.

Landeskog har gjort 54 poäng, 28 mål och 26 assist, på 44 matcher den här säsongen. Hans plus- och minusstatistik är lika imponerande med +28.