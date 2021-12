Lämnar på bår – efter otäcka tacklingen

LOS ANGELES. Det var en otäck smäll som fick publiken i United Center i Chicago att hålla andan.

På isen låg Blackhawksforwarden Jujhar Khaira utan att röra sig under en lång stund efter att ha träffats av en hård tackling på öppen is av New York Rangersbacken Jacob Trouba.

Båda lagens trainers och läkare skyndade in på isen och efter drygt tio minuter kunde sjukvårdspersonal transportera ut Chicagospelaren på bår.