”Jag predikar mot rasismen varje dag”

Sedan George Floyd dödades under ett polisingripande i Minneapolis den 25 maj har debatten rasat i USA.

Fredliga demonstrationer med tusentals marscherande människor i många stora amerikanska städer har krävt radikala förändringar. Man har protesterat mot polisbrutalitet och händelsen med George Floyd, som kämpade för sitt liv under drygt åtta minuter liggandes på gatan med en polismans knä pressat mot nacken och halsen. Floyd, en 46-årig svart man, kvävdes till döds.

Floyds sista ord var ”I can't breath” (”Jag kan inte andas”) och de har blivit slagord på plakat och under tal, inte minst under George Floyds begravning i torsdags när den rikskände pastorn och frihetskämpen Al Sharpton höll både en predikan och ett brandtal om tillståndet i landet.

På flera håll har demonstranter och polis drabbat samman. I städer som New York och Los Angeles har butiker plundrats och nationalgardet kallats in för att få stopp på de grupper som utnyttjat demonstrationerna till skadegörelse och stölder.

Demonstrationer mot rasismen har ägt rum även i andra länder, som Kanada, England, Tyskland och Frankrike.

Flera av de största amerikanska idrottsstjärnorna och artisterna har stöttat familjen Floyd och skänkt pengar till hans begravning och hans sexåriga dotters framtida collegeutbildning.

Stjärnorna en del av protesterna

Musikern, låtskrivaren och sångaren Kanye West är en av dem, basketstjärnan LeBron James en annan. LeBron hamnade i förra veckan i en het ordväxling med tv-ankaret Laura Ingraham på Fox News, som tidigare gett sig på honom när han uttalat sig politiskt och uppmanat James ”att hålla käften och koncentrera sig på att dribbla”.

När det gäller hockeyn i Nordamerika har Evander Kane varit den som fått i gång diskussionen och fått med sig många andra kända spelare. Bland andra Jonathan Toews, (Chicago), Auston Matthews (Toronto), Anze Kopitar (LA Kings), Nick Foligno (Columbus), Darrel Nurse (Edmonton), Morgan Rielly (Toronto), Erik Karlsson (San Joe), Gabriel Landeskog (Colorado) och Anthony Duclair (Ottawa).

För Oliver Kylington är det ingen ny kamp. Av flera anledningar.

– Nej, jag har predikat mot rasism varje dag under så många år, så jag har lite blandade känslor just nu. Jag blir lite förbannad när alla hoppar på tåget nu. Det känns hycklande från många håll när man nu plötsligt väljer att höja rösten efter att vi fått uppleva en väldigt tragisk händelse. Alla ska nu ge sitt stöd för ”the black community.”

Evander Kane har fått mycket beröm och uppmärksamhet över sitt upprop, instämmer du?

– Jag har egentligen inga kommentarer om enskilda personers uttalanden. Men han har ju samma hudfärg som mig, så det är fint att han valt att använda sin röst.

Har du personligen varit utsatt för rasism under dina år i NHL och AHL?

– Inte på professionell nivå, men på ungdomsnivå hände det. Men jag vill av privata skäl inte gå in på några detaljer om händelserna.

Ni hade ett fall i din NHL-klubb, Calgary Flames, i höstas, när coachen Bill Peters avgick sedan det uppdagades att han fällt förolämpande rasistiska kommentarer om en spelare, Akim Aliu, i sitt AHL-lag, Rockford Ice Hogs, tio år tidigare?

– Ja, Vår gamle ex-coach Peters var ett uppmärksammat fall, men det är som inget jag bevittnat själv.

Du som spelat både i AHL och NHL, är frågor kring rasism något det pratas om i omklädningsrummet er spelare emellan?

– Det är något vi pratar om när det händer aktuella fall och alla är alltid eniga om att det inte får förekomma rasism. Jag känner ingen som är rasistisk på något sätt. När det hände inom vår organisation med förre tränaren, så kom naturligtvis ämnet upp. Men det finns ingen i mitt lag som stått för sådana uttalanden eller händelser.

Kylington: ”Ska brinna för hockeyn tillsammansy”

Vad måste göras?

– Det är en väldigt stor fråga. Ska vi få hockeyn att växa måste den spridas till länder med stor invandrarbakgrund. Du måste få alla att förstå att du är här för sportens skull. Det som hände vårt lag påverkar ju inte hockeyn på något positivt sätt. Det går inte att undgå rasismen, den fanns innan jag föddes och kommer tyvärr att leva vidare efter mig.

– Man ska inte diskriminera en person för att han eller hon har en annan bakgrund eller sexuell läggning. Hockeyn ska vara något man brinner för tillsammans.

Borde fler svenska spelare i NHL höja rösten?

– Jag vill inte peka finger åt någon speciell individ. Jag vill inte döma någon för det ena eller det andra. Det är bara min åsikt och något jag predikar, säger Oliver Kylington.

Han draftades av Calgary i den andra rundan som nummer 60 totalt 2015 och debuterade i Flames säsongen 2015-16.

Sedan följde drygt två säsonger i AHL med Calgarys farmarlag Stockton Heat i Kalifornien innan Oliver spelade till sig en fast NHL-plats 2018-19.

Den här säsongen hann han spela 48 matcher innan spelstoppet kom den 12 mars.

Totalt har det blivit 87 matcher i NHL och 15 poäng, 5 mål och 10 assist.

Oliver Kylington inför omstarten

Oliver befinner sig hemma i Stockholm just nu, där han förbereder sig inför omstarten i NHL i juli.

– Jag har gnuggat på sedan jag kom hem och lagt mycket tid på att vara på is. Det känns relativt bra och vi som är hemma har varit lyckligt lottade, som kunnat hålla i gång så pass normalt. Jag tar det dag för dag, det gäller att vara mentalt redo också.

Har du bestämt när du åker över till Nordamerika igen?

– Inte ännu. Jag avvaktar och känner ingen stress. Träningslägret kommer inte i gång förrän tidigast den 10 juli, så det är gott om tid kvar.

Det är ännu inte klart vilka de två spelorterna blir när NHL inleder ”Play-in” och placeringsmatcherna för de åtta slutspelsklara lagen.

De 24 lagen som får spela vidare delas upp i två grupper med tolv lag på varje plats.

Det kan innebära att Calgary hamnar i en amerikansk stad, det har talats om att Las Vegas är en het kandidat som värdstad på ligans västra halva.

När det gäller demonstrationerna runtom i USA säger Oliver Kylington avslutningsvis:

– Jag hoppas att det lugnar ner sig snart.