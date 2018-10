Kravet: ”Borde stängas av hela denna säsong”

Oscar Sundqvist tog sig in i offensiv zon när Tom Wilson kom in med en väldig fart från sidan och satte in en tung tackling.

Sundqvist låg blodig en längre stund på isen innan han kunde hjälpas ut i omklädnngsrummet.

Svensken väntas bli borta ett från spel ett längre tag.

– Jag skulle bli förvånad om han inte missar ett stort antal matcher, säger St Louis-tränaren Mike Yeo.

Tom Wilson är en av NHL:s värsta återfallsförbrytare

Frågan är om inte Tom Wilsons frånvaro blir ännu längre.

TSN:s Frank Seravalli:

– Wilson borde stoppas från isen de första tio matcherna denna säsong.

Ben Rothenberg på New York Times:

– Om NHL har en ryggrad (och ett hjärta som värnar om spelarnas säkerhet) skulle de redan stänga av Tom Wilson hela säsongen.

Ken Campbell på The Hockey News vill också se ett ordentligt straff då Tom Wilson är en av NHL:s värsta återfallsförbrytare. Bara i vårens Stanley Cup-slutspel delade ut flera omdiskuterade tacklingar, varav en på Columbus-svensken Alexander Wennberg.

– Tom Wilson kommer sannerligen missa säsongsupptakten för andra året i rad för en huvudtackling under försäsongen. Man måste ställa frågan om han någonsin kommer att lära sig, skriver Campbell på Twitter.

– Han borde stängas av länge denna gång.

Tom Wilson kan förlora 2,8 miljoner kronor

Allt talar för att så blir fallet.

NHL Department of Player Safety - motsvarande disciplinnämnden i Sverige -meddelade under måndagsmorgonen att de kommer hålla ett förhör med honom.

Det betyder att ligan överväger att ge honom en avstängning på minst fem, sex matcher.

Enligt Sportsnet-experten Chris Johnston skulle det inte bara innebära en avstängning utan även en tung ekonomisk smäll för 24-årige Wilson.

– Tom Wilson fick en rejäl löneförhöjning i somras och han klassas som en återfallsförbrytare. Det betyder att han går miste om 63 008 dollar i lön för varje match han är avstängd.

I svenska kronor innebär det att Washington-forwarden går miste om runt 561 000 kronor per match. En fem matcher lång avstängning innebär därför cirka 2,8 miljoner kronor i utebliven lön.