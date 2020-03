Redan efter tolv sekunders spel i tredje perioden mellan New York Rangers och Washington Capitals under natten mot fredag regnade kepsarna in över Madison Square Gardens is.

Då hade Mika Zibanejad, 26, satt sitt tredje mål för matchen och gett slutspelsjagande Rangers ledningen, genom att trycka in en puck på nära håll till höger om Ilja Samsonov i Washington-målet.

Zibanejad blev femmålsskytt

Men han var inte klar där.

Under den otroligt svängiga matchen lyckades Capitals kvittera igen, men med 1.42 kvar var Zibanejad framme igen, med matchens fjärde kasse.

Det räckte ändå inte eftersom Washingtons superstjärna Alex Ovetjkin satte sitt andra och utjämnade till 5–5 när Capitals tagit ut målvakten.

Övertiden var bara en halv minut gammal när, just det, ja, Mika Zibanejad kom loss och lurade undan Samsonov och la in sitt femte mål.

Zibanejad är närmast mållös när han möter svenska medier efter matchen och får frågan vad man säger om en match där man gör fem mål.

– Äh, jag vet inte… Det är en sån otroligt lättnad att vi vinner, jag tycker vi spelar bra. Att de kvitterar med mindre än en minut kvar var tufft men vi slutar aldrig tro med det här laget. Och självklart kul för egen del. En kväll man aldrig kommer glömma.

”Nästan tomt – fortfarande overkligt”

Zibanejad har svårt att fatta vad han åstadkommit.

– Det känns nästan tomt. Jag vet inte vad jag ska svara eller säga. Det är fortfarande overkligt. Jag vet inte om jag nånsin kommer förstå vad som hände i kväll, säger Zibanjead.

Med målfesten i natt befäster Mika Zibanejad sin position som svensk NHL-målkung. Nu har han 38 mål och leder svenskligan med nio mål framför Elias Lindholm och William Nylander.

Hur var känslan på väg ut på övertid, kände du att du hade ett till i dag?

– Man räknar kanske inte med att göra så många mål under en match, men självklart känner man sig het och hoppas få nåt läge till och det fick jag. Och den gick in, så det var otroligt skönt.

Smått overkligt?

– Jajaja! Jag tror du märker det på mig, jag vet inte riktigt vad som händer. Det känns som det spelar ingen roll vilken fråga det är, det bara snurrar i huvudet.

Zibanejad gör nu en mycket exklusiv skara svenskar sällskap i rekordgänget som gjort fem mål i en och samma match:

Johan Franzén (Detroit 2011), Mats Sundin (Quebec 1992), Bengt-Åke Gustafsson (Washington 1984) och Willy Lindström (Winnipeg 1982).

New York Rangers är nu en poäng efter lokalrivalerna Islanders på sista wild card-platsen i slutspelsjakten i östra konferensen, med en match mer spelad.



