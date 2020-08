”Kommer bara bli bättre - det är lite skrämmande”

En andraplats i slutspelets poängliga med 16 poäng på tolv matcher har fått strålkastarna att riktats mot Vancouver Canucks unge svenske centerforward.

McGuire är en av flera nordamerikanska hockeyexperter som SportExpressen varit i kontakt den här veckan för att få svar på frågan: Hur bra är Elias Pettersson - och hur stor kan han bli?

Ken Campbell, krönikör och redaktör på branschtidningen The Hockey News, svarar så här:

– Jag är väldigt restriktiv när det gäller att klassa spelare som superstjärnor i NHL, men jag ser Elias Pettersson nu som en kommande superstjärna i ligan.

Campbell ser speciella egenskaper hos Elias, som gör honom speciell.

– Vad som imponerat mest på mig är hans förmåga att hantera den hårda uppvaktningen har utsatts för. Ja, det har stundtals handlat om tjuvsmällar och rena överfallen, men han har aldrig klagat eller tappat modet. Faktum är att han i stället antagit utmaningen och lyft sitt spel och blivit ännu bättre, menar Campbell.

Jättehyllningen till Elias Pettersson

Det kryllar av stora talanger i NHL, så det krävs något extra för att stå ut. Elias har jämförts med en ung Peter Forsberg, men legendariske hockeyjournalsiten Eric Duhatschek i Calgary, med förflutet på Calgary Herald och The Globe and Mail, och numera på The Athletic, hittar likheter med en annan europeisk centerstjärna.

– Jag ser likheter med Pavel Datsjuk från hans tid i Detroit Red Wings och jag ska förklara varför. Kom ihåg att Datsjuk draftades sent därför att han inte var så stor och stark som topptalangerna behövde vara då i början av 2000-talet. NHL var så fokuserat på fysisk hockey då och när domarna inte följde regelboken och blåste för hakningar och fasthållningar, så blev det svårt för småväxta och talangfulla spelare att ta sig fram.

– Nu har situationen förändrats och en talang som Pettersson kan bli draftad som nummer fem. Men väldigt få av de här talangerna kan få ihop alla bitar av sitt spel lika bra som Pettersson lyckats med. Vad som gör honom unik är hans förmåga att anta alla utmaningar på isen, han backar aldrig undan när det hettar till och smäller i närkamperna. Hans tävlingsinstinkt är enorm. Pettersson har förmågan att hitta ytor som inte finns, han tar sig fram i tung trafik utan att bli rädd, säger Eric Duhatschek.

Så hur bra kan han bli?

– Han har chansen att bli en av de fem-sju bästa svenska spelarna i NHL genom tiderna. Ärligt talat skulle jag bli förvånad om han inte tar plats på topp 10-listan över alla spelare som verkat i NHL genom tiderna när karriären är över. Så bra är han, svarar Duhatschek.

”Elias är en speciell spelare”

TV-kanalen NBC Sports Pierre McGuire är expertkommentar med eget inglasat bås längs sargen i Rogers Place i Edmonton under detta slutspel.

Han är den som kan följa Elias Petterssons varje byte på bara några meters håll i match efter match.

– Elias är en speciell spelare, som har den där unika förmågan att dominera med pucken och göra sina lagkamrater bättre. Det är inte alla stjärnor, som förstår vad som krävs för att ta sig fram när uppvaktningen från motståndarna blir extremt tuff. Elias har den förmågan och det gör honom så speciell, säger Pierre McGuire.

Efter tisdagens 5-2-seger över Vegas, vilket var en stor revansch för Vancouver efter 0-5-förlusten i premiären av kvartsfinalen, så tog hyllningarna av Elias Pettersson fart på riktigt.

Han stod för ett shownummer till mål och spelade fram till ytterligare två fullträffar.

Det fick förre NHL-spelaren och numera tv-experten Ray Ferraro hos kanadensiska TSN (The Sports Network) att utbrista:

– Ju mer Kanada och världen ser honom i aktion, desto bättre förstår alla vilken vinnare den här killen är. Han är ingen jätte fysiskt sett, men hans vilja är enorm. Och han visar ett otroligt sportsmanship när han lämnar tillbaka handsken till Alec Martinez, som motståndaren förlorat i en närkamp. Jag har aldrig sett något liknande.

En annan tv-profil hos TSN är Craig Button, som en gång i tiden var general manager för Calgary Flames.

Han sa så här tidigare i veckan:

– Pettersson vägrar att se sig besegrad i något moment därute på isen. Det spelar ingen roll hur motståndarna uppträder för att stoppa honom, han vägrar att ge upp.

Precis som så många i branschen har Button observerat Elias Petterssons två personligheter.

Den lågmälde grabben från Ånge utanför isen och den ”högljudde spelaren på isen, som sätter tonen för matchbilden.”

– Vad alla ser nu är hans storhet och vad som är lite skrämmande är att han bara kommer att bli bättre och bättre, sa Craig Button i ett TSN-inslag i början av veckan.

Vegas leder matchserien mot Vancouver med 2-1.

Den aktuella poängligan i Stanley Cup 1) Nathan MacKinnon, Colorado, 11 matcher, 7 mål, 13 assist, 20 poäng. 2) Elias Pettersson, Vancouver, 12 matcher, 5 mål, 11 assist, 16 poäng. 3) Brayden Point, Tampa, 11, 6 mål, 9 assist, 15 poäng. 4) Mikko Rantanen, Colorado, 11 matcher, 5 mål, 10 assist, 15 poäng. 5) Miro Heiskanen, Dallas, 12 matcher, 3 mål, 12 assist, 15 poäng. 6) Nazem Kadri, Colorado, 11 matcher, 7 ml, 7 assist, 14 poäng. 7) Nikita Kutjerov, Tampa, 11 matcher, 4 mål, 10 assist, 14 poäng. 8) Brad Marchand, Boston, 11 matcher, 7 mål, 5 assist, 12 poäng. 9) Gabriel Landeskog, Colorado, 11 matcher, 2 mål, 10 assist, 12 poäng. 10) Sebastian Aho, Carolina, 8 matcher, 3 mål, 9 assist, 12 poäng. Visa mer Visa mindre