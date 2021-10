John Klingberg har under karriären vunnit två VM-guld, ett SM-guld med Skellefteå och ett JVM-guld. Han är numera en bärande spelare i Dallas Stars och förra säsongen stod för 36 poäng (7+29) på 56 matcher.

Men det gör ont att spela hockey. Det har John Klingberg sannerligen fått känna på. I tv-programmet ”Wikegård vs” berättar 29-åringen om hur han tappade båda framtänderna –som än i dag inte är lagade.

– Det har varit så länge nu. Jag har haft en lösning och det är att limma fast tänderna. Det kallas för brygga, men problemet är att de släpper efter ett tag och den här gången åkte de ut precis innan du kom, säger John Klingberg och syftar på Niklas Wikegård.

– Så nu sitter jag här i ditt program och är tandlös.

Klingberg: ”Kommer vara tandlös länge”

Men frågan kvarstår, hur gick det till egentligen när John Klingberg tappade sina tänder? Han berättar:

– Jag skulle göra en open ice-tackling och han (motståndaren) såg mig inte så han tog upp klubben så det blev en crosschecking. Jag hoppas ju att jag ska spela i minst 8-10 år till så under tiden vill jag ha en lösning, men jag tror att jag kommer vara tandlös länge, säger Dallas-stjärnan i tv-programmet ”Wikegård vs”.

Hela avsnittet av Wikegård vs John Klingberg sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More.