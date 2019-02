Zuccarello och Zibanejad har bildat ett framgångsrikt radarpar i Rangers förstakedja den här vintern.

Killarna är också bästa kompisar utanför isen och umgås flitigt under lagets resor.

– Det var svårt att se honom vara utanför laget när vi värmde upp inför matchen idag. Även om man vet att det här är business, så slår det hårt när en nära kompis tvingas flytta. Jag tror inte någon har ett bra svar på hur man hanterar det, sa Zibanejad när han mötte media efter lördagens match i Madison Square Garden.

Zuccarello, som också är nära vän med Henrik Lundqvist, har ett utgående kontrakt och ingick inte i Rangersledningens framtidsplaner.

”En av de mest unika spelarna och lagkamrater som jag någonsin spelat med. Har så mycket att bidra med. Vi saknar dig massor!”, skriver Lundqvist på Instagram.

Fortsatt oklart för Marcus Johansson

Precis som Zuccarello fick Devils svenske forward Marcus Johansson inte heller byta om till gårdagens derbymatch. Allt för att förhindra att han skulle kunna bli skadad inför en kommande trejd.

Marcus väntar fortfarande på besked från New Jersey om han ska byta klubb.

Inte heller Alexander Wennberg fick byta om för andra kvällen i rad när Columbus hade match mot San Jose och vann med 4-0.

Också han väntar på att bli trejdad.

NHL:s trade deadline – flera byten att vänta

När det gäller Ottawa Senators generationsväxling och vad man får för att släppa Dzingel, så ser uppgörelsen ut så här:

x Columbus skickar 23-årige forwarden Anthony Duclair till Senators tillsammans med en andrarunda i draften 2020 och ytterligare en andrarunda 2021.

x New York Rangers har gett upp tankarna på slutspel i vår och skeppade nu iväg 31-årige Zuccarello, som var inne på sin nionde säsong i klubben.

Dallas betalar med en andrarunda 2019, som blir en förstarunda om Stars överlever två omgångar i vårens slutspel.

Rangers får också en tredjerunda i draften 2020, som förvandlas till en förstarunda om Zuccarello skriver kontrakt med Dallas efter den här säsongen.

x New Jersey skickade under lördagen iväg backen Ben Lovejoy till Dallas för en annan back, Connor Carrick plus en tredjerunda i årets draft.

Fler bytesaffärer är att vänta före måndagens deadline, som infaller klockan 21.00, svensk tid.