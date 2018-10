Det blev sommarens stora "blockbuster"-trade i NHL. Efter bråken i Ottawa Senators lämnade Erik Karlsson för San Jose Sharks. Den 28-åriga tvåfaldiga Norris Trophyvinnaren bytte inte bara östra Kanada för västra USA, utan även det sociala sammanhang han haft i Ottawa mot något helt nytt och okänt.

Det kanske har spelat in för Karlssons start i klubben. När han lämnade Ottawa hade Karlsson gjort 627 NHL-matcher, 126 mål och totalt 518 poäng.

På sina sex första matcher för Sharks har det blivit noll mål och tre poäng. NHL-experterna är tämligen överens om att Karlsson inte har hittat helt rätt ännu och att det fortfarande experimenteras för att se vem svensken ska bilda backpar med.

Erik Karlsson nya liv i San Jose

Och det är klart att det tar tid att anpassa sig efter en helt ny plats, inte minst sedan Sharks kryllar av profiler.

Man kan nämna Joe Pavelski, som nyligen blev den blott femte spelaren i NHL-historien som gjort 700 poäng trots att han draftats som nummer 200 eller senare (en av de andra fem är Henrik Zetterberg).

Det skulle vara dumt att inte ta upp Marc-Édouard Vlasic, kanadensaren som är en av NHL:s skickligaste defensiva backar och som, enligt Erik Karlssons egna ord, "försökte ta livet av" svensken en gång.

Karlsson har även blivit lagkamrat med svenskarna Melker Karlsson, Marcus Sörensen och Tim Heed samt svenskamerikanen Joakim Ryan.

Men man kan inte prata om Sharks utan att ta upp de tre tveklöst största profilerna, Evander Kane, Joe Thornton och Brent Burns.

Evander Kane – problembarnet

27-årige Evander Kane ledde Kanada till JVM-guld 2009, sågs som en supertalang och draftades som nummer fyra totalt av Atlanta Thrashers (som senare blev Winnipeg Jets). Under hela hans karriär har det sällan funnits tvivel kring hans talang, men Kane har mer eller mindre sedan sitt inträde i NHL setts som ett "enfant terrible".

Han fick mycket kritik för en Twitterbild från Las Vegas där han använde en sedelbunt som "telefon".

Att han var så öppen med sin rikedom föll långt i från alla i smaken. Han fortsatte vara en kontroversiell figur utanför isen och hans tid i Winnipeg kantades av drama. Till slut trejdade Winnipeg i väg honom till Buffalo Sabres.

Men i fallet Kane har det inte bara handlat om små kontroverser utan han har även varit misstänkt för allvarliga brott.

Under sin tid i Buffalo anmäldes Kane för trakasserier efter en incident på en nattklubb. Enligt anmälan skulle Kane bland annat ha tagit stryptag på en kvinna och försökt kasta in henne i en bil, han ska dessutom ha hamnat i en fysisk konfrontation med en av vakterna. Kane ställdes in för rätta, men friades från alla misstankar.

Men det var fortsatt struligt för honom i Buffalo. Han stod - väldigt uppmärksammat - över en träning efter att ha varit på NBA:s all starmatch och stängdes av. I februari i år trejdades han till Sharks – och när han anlände till flygplatsen i San Jose var Joe Thornton på plats för att möta upp honom.

– Det var väldigt fint gjort av honom. Det är skönt att se ett välbekant ansikte direkt, kommenterade Evander Kane.

Och efter det varma välkomnandet verkar Evander Kane ha hittat hem. Efter säsongen tecknade han ett nytt sjuårskontrakt med Sharks, värt cirka 450 miljoner kronor.

Joe Thornton - den galne veteranen

Den 39-åriga veteranen Joe Thornton har i väldigt många år nu varit en av NHL:s främsta centrar. Totalt har han spelat 1495 matcher och gjort hela 1428 poäng. Hans styrka med pucken och powerforwardstil har gett honom smeknamnet "Jumbo Joe".

Thornton har även ett av NHL:s mest imponerande skägg, så imponerade att det har belönats med ett eget Twitterkonto.

Men kanske allra mest är han känd för sin frispråkighet och att han är en väldigt obrydd person.

Hans kanske mest berömda citat kommer från 2013. Tjecken Thomas Hertl hade precis gjort fyra mål i en match, det sista av dem på ett spektakulärt sätt. Det väcktes kritik mot Hertl och vissa menade att tjecken hade varit respektlös. För att förflytta pressens fokus från Hertl så tog Thornton till orda inför journalisterna och sa:

"Har ni någonsin spelat hockey? Jag hade dragit fram min penis och smekt den om jag hade gjort fyra mål i en match."

Han lyckades flytta fokuset.

När Thornton kritade på sitt nya kontrakt värt 68 miljoner kronor gjorde han det på en åkgräsklippare och det blev en jättegrej när han fångades på bild i centrala Pittsburgh inför en match mot Penguins.

Varför? Han hade ingen tröja på sig.

Tränaren Pete DeBoer kommenterade det med ett skratt: "Joe tycker inte om att ha tröjor på sig, det vet vi".

Vilket blev tydligt när Thornton kastade kläderna för Sports Illustrated "The Body Issue" tillsammans med Sharksvännen Brent Burns.

Backkollegan Brent Burns driver ett zoo

På tal om starka personligheter, Sharksförsvararen Brent Burns är tveklöst en sådan. Precis som Thornton är han omskriven för sitt stora skägg, men även sitt tandlösa leende och stenhårda slagskott.

Brent Burns stora intresse för reptiler ledde honom till en vänskap med Brian Barczyk, en vildlivsexpert från Detroit. Andra gången de träffades var Burns på plats för att möta Red Wings, med kostymen på skyndade han sig direkt från planet till Barrcyks enorma anläggning i staden.

– I mitten av en mening började han plötsligt klä av sig sina kostymbyxor, runt min fru och alla andra. Jag sa: ”Vad håller du på med? Du är halvnaken i mitt hem”, och han svarade bara: ”Det är varmt här”, säger Brian Barczyk, och berättar att Burns sedan spenderade nästa timme sittandes framför djuren i kostymjacka, slips och boxerkalsonger.

När Brent Burns trejdades tvärs över landet, från Minnesota till San Jose, var det senare just Brian Barczyk som fick adoptera hans djur. Det rörde sig då om 250-300 ormar, reptiler och andra kreatur som bodde hemma hos Burns.

Vid sidan av hockeyn har Brent Burns numera ett något oortodoxt intresse. Att driva zoo.

Tidigt i sin karriär byggde han ett enormt hus i Saint Paul (när han spelade för Minnesota Wild) och huset fick namnet "Burns Zoo". Där hade han en enorm samling djur, däribland hundar, katter och mängder av reptiler, främst ormar (totalt 40 stycken).

– Det är en blandning av passion och ett beroende, sa Burns om sitt hem.

– Jag spenderar tio timmar om dagen med djuren, bara matar dem och städar deras burar.

Det räckte in för honon med det. Nyligen köpte Burns en stor ranch i Texas som i dag är hem till flera, för den nordamerikanska kontinenten, exotiska djur. Däribland gnuer och zebror.

– Jag har alltid drömt om att äga ett zoo, säger Burns, som inte jagar utan "studerar" djuren.