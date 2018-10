Kings-fansens kupp när Zlatan överraskade alla

Men Zlatan nöjde sig med att kicka ut en fotboll i publiken innan han gick av isen sedan han hade släppt pucken inför ett uppbåd av fotografer i mittcirkeln mellan Kings backstjärna - och store Zlatan-beundraren Drew Doughty - och Islanders lagkapten Anders Lee.

LA Galaxy och LA Kings har samma ägare, så man arrangerar varje säsong en "Galaxy Night" i samband med en NHL-match i Staples Center.

Zlatan välkomnades som ett lejon

Nu blev det extra festligt, då MLS-klubben har en sådan fixstjärna som Ibrahimovic i laget.

Han introducerades av speakern med orden:

- Please welcome, The Lion...Zlatan Ibrahimovic!

Zlatan applåderade publiken som svar när de hyllade honom. Han kom i sportjacka, jeans och ett par vita sneakers.

Stort jubel följde sedan sju minuter in i den andra perioden när jumbotronen visade Zlatan och Helena Seger på läktaren.

Än en gång vinkade Zlatan till fansen och nu svarade Galaxys trogna fotbollssupportrar, som var på plats, med att sjunga sin kampsång om Los Angeles för fotbollsidolen.

Några minuter senare när Islanders hade tagit ledningen med 2-1 skrek fansen i kör:

- We want Zlatan! We want Zlatan!

Zlatan var på plats hos LA Kings även i fjol

Det här var inte första gången han besökte Staples Center för att kolla in en Kingsmatch.

Han var på plats under slutet av den förra säsongen efter det att han just hade anlänt till Los Angeles och trixade då med fotbollen i korridoren utanför hemmalagets omklädningsrum när spelarna värmde upp med lite "two-touch".

På söndag väntar säsongens viktigaste match för LA Galaxy när man gästar Minnesota United FC

Zlatan och kompani är i behov av poäng för att greja en slutspelsplats.

Kings har lite mer tid på sig. Men de behöver spela bättre än i natt då New York Islanders förnedrade hemmalaget med 7-2.