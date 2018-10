San Jose dominerade under den första perioden och skaffade sig en 2-0-ledning efter mål av Timo Meir och Evander Kane.

Men Kings lyckades reducera före pausvilan och det var lagkaptenen Anze Kopitar som höll sig framme på en puck som studsade på några spelare framför kassen och gav honom öppet mål snett utifrån höger.

Sharksbacken Brendan Dillon hann inte riktigt med att markera Kopitar.

Reduceringen fick fart på hemmalaget, som kvitterade en halvminut in i den andra perioden.

Tyler Toffoli tryckte in en backhand snett utifrån höger och där hann Erik Karlsson inte riktigt med när det gällde att stänga Kingsforwardens framfart.

Annars gjorde Erik en mycket bra match. Med en istid på 29.27 spelade han mest av samtliga spelare i matchen.

Han svarade för fina uppspel, gjorde ett antal rusher över banan och in i anfallszonen och hade några vassa skott från bra lägen.

Det bästa kom i den tredje minuten av den sista perioden när svensken satte fart över banan och fick fritt fram för skott, men Jonathan Quick var med på noterna och räddade.

Karlsson hade chans att avgöra

San Jose hade ett powerplay i slutminuterna, där Erik och Brent Burns styrde spelet från den offensiva blå linjen och serverade lagkamraterna ett flertal bra lägen men precis som i premiären kunde man inte hitta luckorna bakom motståndarmålvakten.

Erik hade också en chans att avgöra tillställningen en dryg minut in i förlängningen, men än en gång var Quick där och räddade. Erik Karlsson var sedan på isen och fick en assist när Kevin Labanc skickade in segermålet 2.54 in i förlängningen.

När SportExpressen träffade Erik Karlsson några timmar före nedsläpp i Staples Center sa han så här om sin premiärmatch i onsdags, där San Jose föll hemma mot Anaheim.

- Vi gjorde en helt okej match och vann skotten stort, men fick inte riktigt till avslutningarna. För egen del är jag medveten om att det kommer att ta lite tid att komma in i laget och spelsystemet, men jag är inte orolig. Det känns bra så här långt.

Karlsson och hans lagkamrater reser i dag, lördag, från Kalifornien till den amerikanska östkusten för möten med New York Islanders, Philadelphia, New York Rangers och New Jersey.

- Den här tio dagar långa turnén kommer tidigt på säsongen, men det tror jag bara är bra. Det kommer att svetsa oss samman, säger Erik.

