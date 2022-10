Karlsson målskytt – och bäst på isen

Fullträffen var hans tredje för säsongen och han är tillsammans med forwarden Nico Sturm lagets bäste målskytt efter de åtta inledande omgångarna.

Karlssons gjorde målet på ett direktskott från toppen av den högra tekningscirkeln sedan Tomas Hertl spelat fram honom från sarghörnet.

Svenskens slagskott borrade sig in i det bortre krysset utan chans för Felix Sandström i Flyerskassen.

– Det är bara att skjuta i de där lägena och jag ska fortsätta att göra det oftare nu. Höger eller vänster, högt eller lågt. Det spelar ingen roll. Jag ska ta fler skott nu när chanserna kommer, kommenterar Erik på väg ombord charterplanet som ska ta Sharks hem till norra Kalifornien.

– En sex timmar lång flygresa väntar, men det känns förstås bättre att åka hem nu när vi vann mot Rangers i New York och nu i kväll mot Flyers här i Philadelphia. Det ska bli skönt att få komma hem och tillbaka i de vanliga rutinerna efter allt resande i höst.

San Jose Sharks inledde säsongen med två matcher i Prag mot Nashville. Efter hemkomsten spelade man två kvällar i The Shark Tank innan det bar i väg på resa igen med stopp i New York för möten med Islanders, Rangers och New Jersey Devils innan söndagens avslutning i Philadelphia.

Karlsson bäst på isen i segern

Erik Karlsson utnämndes till banans bäste spelare i nattens match. Han hade tre skott på mål och var +2.

Sharks övriga två mål gjordes av Steven Lorentz och Nico Sturm.

Lagets två anfallsstjärnor, Tomas Hertl (1 mål) och Timo Meier (0 mål) har fortfarande svårt att hitta rätt.

Philadelphia hade spelat kvällen före i Nashville, där man vann med 3-1, och såg tröttkört ut.

Nye coachen John Tortorella visade sitt missnöje med stjärnorna Travis Konecny och Kevin Hayes och bänkade dem under den sista perioden.

– Inget att gnälla över. Torts sa redan under träningslägret att han skulle behandla alla lika och jag var inne på två baklängesmål under de första två perioderna, så jag är medveten om att jag måste spela bättre, sa Konecny i en tv-intervju med NBC Sports Philadelphia från omklädningsrummet efteråt.

Tortorella ville under sin presskonferens inte såga enskilda spelare, men klagade över lagets oförmåga att prestera när man spelar två kvällar i rad.

– Vi måste lära oss att hantera det. Ikväll var vi groggy mentalt och gav bort pucken alldeles för många gånger. Vid sexton tillfällen den här säsongen ska vi spela två kvällar i rad och nu har vi förlorat den andra matchen under de två första tillfällena, så en skärpning måste till, sa Flyerscoachen.