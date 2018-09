William Nylander själv var fåordig när SportExpressen pratade med honom om kontraktssituationen i Toronto i mitten av augusti.

– De har tagit positionen om att det kommer ta tid, det kommer gå långsamt. För mig är det bara att låta agenten och klubbens general manager sköta det.

Toronto har nyligen värvat John Tavares, och utöver Nylander ska även stjärnorna Mitch Marner och Auston Matthews förhandla om nya kontrakt. Klubben kan få problem med att få in alla under lönetaket, och under en längre tid har det spekulerats i att Nylander kan vara på väg bort från klubben.

Toronto Suns Lance Hornby menar att klubben står inför ett dilemma. Nylander är inställd på ett långt kontrakt, medan klubbens ledning vill fokusera på ett kortare – detta för att ha råd med ytterligare en förlängning.

Samtidigt kan det innebära att svenskens prislapp sticker i väg inför nästa förlängning, beroende på hur han presterar under den kommande säsongen.

”Ses som en förolämpning”

NHL-reportern Damien Cox menar dock att ett kortare kontraktsförslag kan komma att irritera Nylander.

”NHL-spelare brukar se det som en förolämpning”, skriver han i en krönika på Toronto Star.

Cox menar dock att Toronto, oavsett kontraktets utformning, borde agera snart.

”Klockan tickar för Maple Leafs”, skriver han.

Toronto Maple Leafs spelar sin NHL-premiär mot Montreal Canadiens den 5 oktober. Det återstår att se om de gör det med eller utan William Nylander i laget.

