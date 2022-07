Jonathan Dahlén kommer att behöva se sig om efter en ny NHL-klubb. Detta sedan San José Sharks nu meddelat att han inte kommer att erbjudas ett nytt avtal av organisationen.

Svensken är då en av totalt åtta spelare (inklusive Växjös nyförvärv Joachim Blichfeld) som inte erbjuds nya kontrakt av Sharks.

Därmed kommer han nu att få söka sig ut på den öppna marknaden som en ”unrestricted free agent”.

– Det finns en specifik typ av spelare som vi kollar efter för att bygga vårt lag. Men han passar inte in i den profilen just nu. Jag önskar honom allt gott, säger klubebns nya general manager enligt The Mercury News och fortsätter:

– Han hade en bra säsong med Sharks i fjol. Men när vi började göra oss redo för nästa säsong visste vi alla att det skulle bli förändringar. Nu blev han en av spelarna som fick lämna.

Dahlén gjorde under den senaste säsongen sin första säsong i NHL. Detta sedan han för ett par säsonger sedan fått husera i AHL innan han vände hem till Timrå för att representera klubben mellan 2019 och 2021.

I Sharkströjan blev det 22 poäng på 61 matcher, inklusive 12 mål och 10 assist för Dahlén.

”Ser glädjen och tårarna i hans ögon”