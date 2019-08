Under flera säsonger var Ida Björnstad, 32, en av de mest profilerade hockeyreportrarna på C More och TV4.

Plötsligt tog hon beslutet att säga upp sig från sitt drömjobb – för att i stället flytta till Nordamerika med pojkvännen Mattias Ekholm, som spelar i NHL-laget Nashville Predators.

Paret är i dag föräldrar och i Nyhetsmorgon berättar de att många utifrån tror att de lever ett drömliv – men att det inte är hela sanningen.

– Vi känner inte igen oss i den bild som målas upp i media, och framför allt i sociala medier. Vi måste ta ett ansvar och förmedla en bild till alla barn och ungdomar som drömmer om att bli en NHL-stjärna. Det krävs mer än att sitta på soffan och spela tv-spel och dricka juice efter träningarna. De här dyra villorna och fina bilarna är det ju extremt hårt slit bakom, säger Ida Björnstad i Nyhetsmorgon.

Spelar i Nashville Predators

Mattias Ekholm har under de sex senaste säsongerna spelat i Nashville Predators. Under en vanlig vecka spelar laget flera matcher mot lag från Florida i söder – till Vancouver i Kanada.

– Det har man märkt nu framför allt när man har familj med en minsting (William) som man vill spendera väldigt mycket tid med. Tiden borta har blivit väldigt jobbig. Vi är ju borta i sju-tio dagar i sträck och när man har en bebis hemma hinner det hända ganska mycket under de dagarna. Ibland kommer man hem och frågar vem som har lärt honom det där för det kunde han inte när man åkte.

”Det är jättefrustrerande ibland”

Ida Björnstad fick ge upp karriären på hemmaplan för ett liv som hon skämtsamt kallar för ”hemmafru” i USA.

– Du kan ju fråga Mattias hur det är ibland hemma (skratt). Det är jättefrustrerande ibland, det är verkligen det, när man har ett driv och vill någonstans karriärmässigt. Ibland brukar jag att rollfördelningen i vårt hem är nästintill hur det var i Sverige på 50- och 60-talet då kvinnan tog extremt stor roll hemma. Om inte jag gör det på det sättet får vi inte våra liv att gå ihop, säger hon.

Paret hade kunnat skaffa barnvakt, vilket hade kunnat bidra till att Björnstad hade kunnat fortsätta satsa på sin karriär. Men det hade inneburit att William på 1,5 år kommer växa upp utan två föräldrar, enligt paret.

– Vi har ju ett samvete, vi vill vara med honom och ge honom de bästa förutsättningarna i livet, säger Björnstad.

Hoppas ge tillbaka

Mattias Ekholm om är medveten om sin partners uppoffringar, men hoppas kunna ge tillbaka efter karriären.

– Utan det hade vi inte kunnat vara den familj som vi är. Jag är djupt tacksam, evigt tacksam, för det. Det är väl någonting som jag hoppas kunna betala tillbaka när min karriär är över.

Ekholm, som fyllde 29 år i maj, tjänar miljoner varje år på sin ishockey. Men för det behöver han göra uppoffringar.

– Man får jobba mycket med det. Verkligen ta tillvara på dagarna när man är hemma. Men vi är inte bara borta hela tiden, ibland är vi hemma tio dagar i rad. Då får man försöka krama ur varenda sekund. Förra året var det att han lärde sig krypa och gå.