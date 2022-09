Vancouver Canucks stängde av Jake Virtanen från spel efter att han i maj 2021 anklagats för att ha förgripits sig sexuellt på en 18-årig tjej. Övergreppet ska ha ägt rum på ett hotell i september 2017.

Virtanen lämnade senare NHL och spelade den gångna säsongen i Spartak Moskva i KHL. I somras prövades målet i domstol och juryn valde då att fria 26 åringen som då ställde in siktet på att återvända till NHL.

Nu blir det verklighet.

Under måndagen meddelade Edmonton Oilers att de skrivit ett PTO (Professonal Try Out) kontrakt med Virtanen.

– Det var en lång process. Jag ville göra det på rätt sätt. Att åka till Ryssland var en ny erfarenhet för mig och när mitt rättsfall var över så ville jag komma tillbaka, jag älskar att spela i NHL och är glad att jag hade den här möjligheten nu, säger Virtanen på en pressträff i samband med att han presenterades av Edmonton.

”Absurd kulle att dö på”

Trots att Virtanen friats från anklagelserna så väckte värvningen en hel del negativa reaktioner.

”Jag förstår inte Virtanens kontrakt överhuvudtaget. Utsikterna är fruktansvärda, även om du tror på domen och friar honom till 100 procent är han helt enkelt inte bra nog. Det är en absurd kulle för Oilers att dö på”, skriver NHL-skribenten Jeff Veillette på Twitter.

”Jake Virtanen är den perfekta spelaren om du vill att ditt lag ska bli både sämre och mindre omtyckt på samma gång”, skriver The Athletics Dom Luszczyszyn

Virtanen hoppas däremot på att få en ny chans och säger att han är tacksam över att han friats och att han nu får chansen att spela i NHL igen.

– Att gå igenom detta var väldigt jobbigt för mig och min familj, min partner, det var svårt. När man går igenom någon sådant är det mycke upp och ner och du lär dig mycket om vem du är som person. Du reflekterar mycket. Jag är väldigt glad att jag gjorde rätt sak. Nu är jag här och jag är väldigt tacksam, säger han utan att gå in på vad han har lärt sig.

